Lo que se sabe hasta ahora de la muerte de Encarnita Polo

La muerte de Encarnita Polo, figura muy popular en el panorama musical de los años sesenta y setenta, ha conmocionado al mundo del espectáculo. La artista sevillana falleció este viernes en circunstancias trágicas en la residencia Decanos de Ávila, donde residía.

Los hechos

Según la investigación abierta por la Brigada Provincial de la Policía Judicial, la cantante habría sido agredida por otro residente octogenario de la residencia, quien presuntamente la estranguló. El presunto agresor se encuentra actualmente bajo custodia policial en un centro psiquiátrico hospitalario, según han confirmado fuentes de la Subdelegación de Gobierno.

Lo más sorprendente del caso es que el hombre no había mostrado previamente signos de agresividad en el centro geriátrico. Permanecerá bajo custodia policial en un centro psiquiátrico hospitalario

El comunicado de la familia

Su hija, Raquel Waitzman Polo, fue quien comunicó el fallecimiento a través de un emotivo mensaje: "Con un dolor inmenso quiero comunicar que mi madre, Encarnita Polo, ha fallecido hoy en Ávila, la ciudad donde vivimos y donde pasó sus últimos años rodeada de cariño".

En sus palabras, Raquel recordaba a su madre no solo como la artista que fue, sino también en su faceta más personal: "Para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones. Pero para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único".

La familia ha pedido respeto y privacidad en estos momentos tan delicados, y ha anunciado que no hará declaraciones públicas ni concederá entrevistas. "Necesito vivir este duelo en silencio y en paz, cerca de quienes la quisimos", expresó su hija.

El funeral

Fuentes próximas a la familia han informado que Encarnita Polo será enterrada en Ávila, ciudad donde pasó sus últimos años, después de celebrarse un acto en el velatorio donde se encuentra actualmente el cuerpo de la artista.