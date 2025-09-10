Gran Fiesta Ochentera
Dos atracadores roban más de 200.000 euros en un banco de Valencia

Entraron con la cara cubierta y armas de fuego accedieron a la sucursal y amenazaron a la empleada.

10 de septiembre 2025 - 21:56

Dos atracadores armados se han llevado más de 200.000 euros de una sucursal bancaria de la ciudad de València tras amenazar a una empleada, según han informado este miércoles fuentes de la Policía Nacional.

El atraco se produjo sobre las 8:00 de este martes en una oficina bancaria de la calle Beato Nicolás Factor de València, donde dos hombres con la cara cubierta y con armas de fuego accedieron a la sucursal y amenazaron a la empleada.

La Policía estima que los atracadores han podido sustraer más de 200.000 euros, y mantiene abierta una investigación para detener a los autores del robo.

