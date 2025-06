Advierten de que los fármacos inyectables para adelgazar como el Ozempic pueden reducir el efecto de la píldora anticonceptiva

Londres/La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA) ha lanzado este jueves una alerta sobre el uso de inyecciones para perder peso como Ozempic, advirtiendo que las mujeres que utilizan estos fármacos deben emplear métodos anticonceptivos eficaces si no desean quedarse embarazadas. Asimismo, el organismo ha alertado a las gestantes que están usando estos medicamentos de que se desconocen los posibles efectos que podrían tener sobre el feto.

Esta advertencia surge tras detectarse un preocupante aumento de mujeres que han quedado embarazadas mientras recibían tratamiento con Ozempic o fármacos similares a pesar de estar utilizando anticonceptivos orales. La MHRA ha recibido más de 40 informes relacionados con embarazos en pacientes que toman estos medicamentos, entre los que se incluyen Mounjaro, Wegovy, Saxenda y Victoza, además del mencionado Ozempic.

Las autoridades sanitarias británicas han sido tajantes al señalar que estos fármacos no deben administrarse durante el embarazo, mientras se intenta concebir, ni durante el período de lactancia. Aquellas mujeres que descubran estar embarazadas mientras siguen el tratamiento deberán suspenderlo de inmediato.

Métodos anticonceptivos recomendados

Según ha detallado la MHRA, "no existen suficientes datos de seguridad para determinar si tomar el medicamento podría causar daño al bebé". Por ello, el organismo recomienda métodos anticonceptivos eficaces como implantes, DIU y preservativos. En el caso específico de Mounjaro, se advierte que puede reducir la eficacia de los anticonceptivos orales en personas con sobrepeso, por lo que se aconseja el uso adicional de preservativos.

No son tratamientos estéticos

Alison Cave, directora de seguridad de la MHRA, ha querido subrayar que "las inyecciones para bajar de peso son medicamentos autorizados para tratar afecciones médicas específicas y no deben utilizarse como tratamientos estéticos o cosméticos". Cave ha insistido en que "no son una solución rápida para perder peso y no se ha evaluado su seguridad cuando se utilizan de esta manera".

Este aviso pone de manifiesto la necesidad de un uso responsable de los fármacos para el control del peso, especialmente en mujeres en edad fértil, y refuerza la importancia de seguir siempre las indicaciones médicas al utilizar este tipo de medicamentos.