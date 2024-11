El buque anfibio ‘Galicia’ navega desde Rota hacia Valencia para apoyar la operación contra la DANA

El buque de asalto anfibio Galicia (L-51), de 100 metros y una anchura de 23 metros, ya navega desde la localidad gaditana de Rota en dirección al puerto de Valencia para sumarse a las labores de apoyo en la operación destinada a combatir los efectos de la DANA. A bordo, viajan un centenar de infantes del Tercio de Armada, camiones con comida, agua, material de apoyo y un helicóptero SH-60F.

Este refuerzo forma parte de la incorporación de 5.000 militares adicionales, según lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado, tras una reunión con el Comité de Crisis en La Moncloa.

El buque tiene la capacidad de transportar hasta seis helicópteros, cuatro embarcaciones de desembarco y entre 90 y 170 vehículos. Está equipado además con un taller de mantenimiento, quirófanos y camas hospitalarias. Esta embarcación ha participado en diversos acontecimientos de la historia reciente como buque hospital. Algunas de las más notables incluyen la ayuda en el huracán Mitch en 1998, el tsunami de Indonesia en 2005 o la crisis sanitaria de COVID-19 en Ceuta y Melilla en 2020. En Valencia, el Galicia servirá como alojamiento para los militares desplazados y brindará apoyo a las personas afectadas por la catástrofe.

Las peticiones para que ese despliegue militar se hiciera realidad se vienen repitiendo en los últimos días por los vecinos de las zonas más afectadas, viendo que el dispositivo no era suficiente para todo el deastre creado por esta tragedia. "Sé que la respuesta que se está dando no es suficiente, sé que tenemos que mejorar, pero sé que tenemos que hacerlo juntos, unidos, no se trata de sustituir a la administración autonómica, de ayudarle, ya habrá tiempo de analizar negligencia, de mirar hacia atrás", ha indicado Pedro Sánchez en su comparecencia.

Entre sus labores, los militares están llevando a cabo la recuperación de cuerpos, rastreo con perros de posibles víctimas, limpieza y apertura de caminos utilizando maquinaria pesada, ayuda en la remoción de vehículos, drenaje de agua y lodo, y reconocimiento aéreo con drones. Además, prestan asistencia sanitaria a civiles, trasladan pacientes, y facilitan el suministro de electricidad mediante generadores, además de distribuir alimentos y otros bienes esenciales.

Este despliegue representa la mayor movilización del Ejército en tiempos de paz para enfrentar la catástrofe natural más devastadora en la historia de España y la segunda inundación más letal de Europa.