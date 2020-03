Coronavirus en España: Carmen Calvo recibe el alta y seguirá el tratamiento en su domicilio

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recibido este jueves el alta hospitalaria aunque deberá mantener el tratamiento por coronavirus en su domicilio.

Lo ha confirmado ella misma a través de un mensaje en Twitter, en el que precisa que el equipo médico que la ha tratado por Covid-19 considera que su evolución es positiva y no necesita continuar hospitalizada. No obstante, precisa, "seguiré el tratamiento médico, en mi domicilio, manteniendo el aislamiento".

