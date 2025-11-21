La cifra de ciberdelitos desciende por primera vez

Las fuerzas y cuerpos de seguridad registraron en 2024 un total de 464.801 ciberdelitos, un 1,6% menos que el año anterior, lo que supone el primer descenso de este tipo de criminalidad, por la que fueron detenidas o investigadas 19.322 personas, mientras que más de 350.700 fueron víctimas, la mayoría por estafas con tarjetas bancarias y cheques de viaje.

El Ministerio del Interior ha publicado este viernes el informe de cibercriminalidad de 2024, en el que destaca que, de los 464.801 ciberdelitos conocidos por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y los distintos cuerpos de policía local, casi nueve de cada diez (412.850) fueron fraudes informáticos (estafas).

Se redujeron tanto estas estafas, un 3,5%, como los ciberdelitos sexuales, un 7%, mientras que aumentaron las falsificaciones cometidas a través de internet (19.492 casos), lo que supone un incremento de un 28,7%. También al alza los delitos de acceso e interceptación ilícita (32%), amenazas y coacciones (1,5%), contra la propiedad industrial e intelectual (94%) y de interferencia de datos y en sistema (10%).

Perfil del ciberdelincuente: joven menor de 24 años y español

Interior destaca el aumento del 14% en el número de detenidos o investigados -19.322 personas-, así como el de casos esclarecidos, que se han incrementado en un 6,4% y representa ya casi el 14% del total de hechos conocidos.

El informe señala que el perfil mayoritario del ciberdelincuente es un hombre (72% de los detenidos o investigados), de entre 18 y 25 años (23,6%) y de nacionalidad española (76,2%). Por ámbito territorial, la Comunidad de Madrid (73.477) y las provincias de Barcelona (55.965) y Valencia (24.461) aglutinan el 33% de los ciberdelitos.

Perfil de la cibervíctima: igual ellos que ellas y mucha estafa con tarjetas

El número de víctimas de ciberdelincuencia asciende a 350.795, un 1% inferior a 2023. El 51,2% son hombres y la franja de edad más frecuente es la comprendida entre los 26 y 40 años, en ambos sexos, que se ven afectados mayoritariamente por fraudes informáticos.

Las estafas relacionadas con tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje han perjudicado a 148.292 personas.

La incidencia de la ciberdelincuencia se distribuye de manera regular durante todo el año, aunque enero es el mes que concentra el mayor número de casos (48.585), seguido de octubre (41.636) y noviembre (39.886). Agosto es el mes con menos ciberdelitos registrados: 34.318.

Ciberincidentes críticos: 160 ataques

El informe de Interior recoge los ciberincidentes registrados en el ámbito de los operadores críticos, que en 2024 recibieron 160 ciberataques, lo que supone un incremento del 97,5% respecto a 2023.

La mayor parte de los incidentes fueron ataques de disponibilidad (40,6%), seguidos de los tipificados como de compromiso de la información (38,7%) y, en menor medida, fraudes e intrusiones.

Por sectores, Transportes concentró el 37,5% de los ciberataques, por delante del Sistema Financiero Sistema Financiero y Tributario (17,5%) y el de la Energía (14,4%).