La cifra de personas sin hogar alojadas en centros crece un 55% en dos años

Una persona duerme en la calle rodeada de sus escasas pertenencias en Madrid.

Una media de 33.758 personas se alojaron diariamente en 2024 en centros de atención a personas sin hogar, un 55,7% más que en 2022, alcanzando una ocupación del 85%, y aumentó significativamente la atención de personas migrantes.

Son datos de la Encuesta de centros y servicios de atención a las personas sin hogar. Año 2024 que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizando los datos de su encuesta anterior de 2022 sobre las personas sin hogar que son usuarias de centros asistenciales de alojamiento y restauración.

El 26,1% de los centros atendió exclusivamente a personas inmigrantes en situación de sinhogarismo (frente al 20% de 2022), el 7,4% a mujeres víctimas de violencia de género (en 2022, el 7,2%), y el 66,5% restante no estaba especializado o atendía otra especialización (el 72,8% dos años antes).

De los 1.375 centros de asistencia a personas sin hogar (un 17% más que en 2022), 1.119 ofrecieron servicios de alojamiento, 514 servicios de restauración, 473 servicios ocupacionales y/o educativos y 146 realizaron intervenciones en calle.

Atendiendo a la titularidad de los centros, el 22% eran públicos y el 78% privados; en el caso de la atención específica a mujeres que sufren maltrato son más los públicos (el 57,8%) y en la asistencia exclusiva a migrantes la mayoría privados (93%).

Más migrantes y mujeres

Los centros que atendieron exclusivamente a personas migrantes ofrecieron una media diaria de 20.911 plazas de alojamiento (un 97,2% más que en 2022), con una media de 17.786 plazas ocupadas (un 121,1% más que en 2022).

La encuesta destaca que las llegadas masivas de inmigrantes a Canarias y el reparto de inmigrantes provocaron el aumento del número de plazas de alojamiento disponibles, especialmente en el periodo invernal.

Más centros se han orientado prioritariamente hacia alguna situación específica, que han pasado del 51,9 al 61,1%. Las situaciones atendidas más frecuentemente son inmigración/solicitud de protección internacional (51,9%) y mujeres víctimas de violencia de género (17,9%), adicciones diferentes al alcohol (13,5) y salud mental (13,3).

De los centros que ofrecieron alojamiento, el 24,6% de las plazas estuvieron ocupadas por mujeres.

Información, acogida y acompañamiento

Siete de cada diez centros atienden indistintamente a hombres y mujeres.

Las principales prestaciones que ofrecieron los centros fueron información y acogida (84,4% de ellos), atención y acompañamiento social (80,1%) y alojamiento (79,9%).

Por su parte, el número de centros que ofrecieron servicios de restauración (desayunos, comidas, cenas, bocadillos, bebidas calientes) fue de 514 en el año 2024 -el 37,4% de los centros, el 4% más que en 2022-.

De media al día se sirvieron dentro de los centros 21.711 desayunos, 27.105 comidas y 21.527 cenas. En total fueron 70.343 servicios diarios, un 36,9% más que en 2022.

Respecto a los centros de alojamiento, fueron 1.119 (un 22,4% más), con una capacidad media de 39.501 plazas diarias (sube un 48%) y el 66% de titularidad privada.

Por tipo de alojamiento, en pisos o apartamentos se alojaron 12.091 personas de media (de ellas, 4.640 mujeres) y en centros colectivos 21.667 (3.676 mujeres).

En lo que se refiere al equipamiento, el 49,3% de los centros colectivos disponía de habitaciones individuales y el 22,4% de habitaciones destinadas a familias.

Destaca el aumento de los programas Housing First -viviendas con acompañamiento-: el número medio de viviendas fue de 1.086 (un 63,1% más que en 2022).

Trabajadores

El número medio de personas que trabajaron en 2024 en los centros de atención a personas sin hogar fue de 26.079: el 45,5% eran trabajadores a tiempo completo y el 54,5% a tiempo parcial.

La mitad de los profesionales eran asalariados -el 51,7%-, el 43,5% voluntario y el 4,7% tenía otro tipo de vinculación (personal subcontratado, estudiante en prácticas, religioso...).