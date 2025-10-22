Una conductora asustada por una araña provoca un accidente de tráfico múltiple en Palma

Una conductora de 72 años ha chocado contra un coche y tres motos que estaban estacionados después de asustarse al ver una araña mientras circulaba por Palma.

Según informa la Policía Local en una nota este miércoles, agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes intervinieron el pasado martes por la tarde en un accidente múltiple en la calle Joan Miró en el barrio de Porto Pi.

La presencia repentina de una araña asustó a la conductora, que dio un volantazo, perdió el control del coche y acabó chocando con vehículos que estaban aparcados.

Los agentes se hicieron cargo del atestado de tráfico e iniciaron las gestiones para contactar con los propietarios de los coches dañados para que puedan reclamar a los seguros.