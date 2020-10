La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que quiere trabajar con el Gobierno central en una nueva orden que incluya medidas de restricción "sensatas, justas y ponderadas" para Madrid y que esté lista este viernes.

Así lo ha manifestado la dirigente madrileña, en una declaración, desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula la orden de restricciones a la movilidad de la Comunidad de Madrid, en ejecución de las medidas del Ministerio de Sanidad.

Además, ha desgranado que retirarán las medidas cautelares que habían impuesto ante dicha orden en la Audiencia Nacional, "para evitar más confusión todavía a los Ciudadanos".

Ayuso ha señalado que las decisiones del Ministerio habían sido "precipitadas, no consensuadas y que afectaban a derechos fundamentales de millones de ciudadanos". "Así lo han entendido también los tribunales", ha remarcado, al tiempo en el que ha incidido en que las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico, previa ratificación judicial, "estaban dado sus frutos".

La dirigente ha hecho hincapié en que el índice de contagio en Madrid capital está en 465, por debajo de la orden del propio Gobierno y en 507 de media en la autonomía. Además, ha destacado que baja la presión hospitalaria, las urgencias, las llamadas al Summa 112.

A pesar de estas palabras, ha subrayado que siguen siendo "unas cifras muy preocupantes", en concreto ha hecho referencia a que este miércoles fallecieron en Madrid 37 personas. "No podemos confiarnos y no podemos acostumbrarnos a estas cifras. El virus no se ha ido, todo lo contrario. Sigue entre nosotros y puede propagarse de nuevo", ha declarado.

Por ello, desde la Comunidad han propuesto "retomar el diálogo y la ayuda" con el Gobierno de España "coma ya ocurrió hace unos días" cuando les visitó el presidente, Pedro Sánchez, "quien se comprometió, y luego no cumplió, a no imponer sino ayudar".

Ayuso pide hacer las cosas "con el tiempo y la prudencia", que nos han negado creando "un caos normativo en el que nadie sabe ya a qué atenerse". "Pedimos juntos y de manera homogénea, como hace el TSJM, una normativa sencilla, clara y que ambas administraciones, todas las comunidades, podamos cumplir y hacer cumplir", ha apuntado.

También ha pedido a la Delegación del Gobierno que, "después de semanas", les ayude con Policía Nacional y Guardia Civil, para que trabajen junto a la Policía Local, para que "la ley se cumpla".

Así, Ayuso ha incidido en que no quiere que paguen "justos por pecadores" y que los restaurantes que están cumpliendo las normas no se cierren por culpa de quienes no lo están haciendo". En este sentido, ha afeado que mientras bares están cerradas, hay fiestas privadas "sin ningún tipo de responsabilidad".

"Que Madrid conviva, que la economía no se hunda mientras seguimos luchando contra el virus", ha declarado. La jefa del Ejecutivo regional ha recogido que Madrid ofrece "diálogo" y test de antígenos. Sobre estos, ha pedido que la ley permita que se lleven a las farmacias.

Ayuso ha hecho hincapié en que no hay nada "más dialogante y dialogado" que la ley y ha incidido en que en un Estado de Derecho "las normas se cumplen y con las que no se está de acuerdo se va a los tribunales". "Son los tribunales el verdadero diálogo. Que nadie intente enfrentar a la Justicia con la política", ha declarado.

Al tiempo, ha pedido a los madrileños que no salgan de Madrid y que sigan todas las recomendaciones sanitarias, sobre todo en los próximos días.