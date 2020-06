Coronavirus: EEUU supera los 100.000 muertos por Covid-19

Estados Unidos superó este miércoles los 100.000 fallecidos por la Covid-19, convirtiéndose así en el primer país en el mundo que rebasa esa cifra mientras la reapertura económica y social avanza en medio de los llamamientos a la prudencia de los médicos y el preocupante aumento de casos en algunos estados.

A las 20:00 hora local, los muertos eran 100.276 (1.401 más que el martes) y los contagios 1.698.581 (otros 18.280), de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

El número de muertos en Estados Unidos ha alcanzado ya la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia.

En Twitter, Donald Trump mandó un mensaje de condolencia a las víctimas este jueves: "Acabamos de alcanzar un hito muy triste con las muertes por la pandemia de coronavirus llegando a las 100.000 personas. A todas las familias y amigos de los fallecidos, quiero extender mi sincera compasión y amor por todo lo que estas grandes personas defendieron y representaron. ¡Dios sea con ustedes!".

We have just reached a very sad milestone with the coronavirus pandemic deaths reaching 100,000. To all of the families & friends of those who have passed, I want to extend my heartfelt sympathy & love for everything that these great people stood for & represent. God be with you!