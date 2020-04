Coronavirus en el mundo: Nueva York roza los casos de Italia y España

El estado de Nueva York registró este viernes 102.863 casos positivos de coronavirus, 10.482 más, y 2.935 fallecidos, reportando el mayor aumento de muertes en un día hasta la fecha (562), así como de hospitalizaciones, por lo que su gobernador, Andrew Cuomo, ordenó confiscar respiradores a los centros privados.

El estado de Nueva York sigue concentrando la mayor carga de la pandemia en Estados Unidos -donde se contabilizan 254.321 positivos- muy por delante de su vecina Nueva Jersey (25.590 casos), de California (10.995) o de Michigan (10.971), y más de la mitad se localizan en la densamente poblada ciudad de Nueva York (57.159).

El gobernador llamó la atención sobre el desbordamiento de los hospitales y declaró que "la gente va a morir porque llegan al hospital y no hay camas con respiradores; no hay camas, o no hay personal, o no hay materiales de protección, o no hay respirador". Esto es lo que le ha llevado a firmar una orden ejecutiva para que los centros puedan "compartir recursos", evitando usar la palabra "confiscar" porque opinó que es "muy dura".

Italia: una fase de leve caída de los contagios

Italia vislumbró una leve disminución de los contagios de coronavirus, aunque las autoridades insisten en la necesidad de no aflojar las restricciones para contener la pandemia, que ya ha contagiado a 120.000 personas, 4.585 más en el último día.

El numero total de contagios desde que se detectó el virus en Italia el 21 de febrero es de 119.827, lo que supone un aumento de 4.585 nuevos casos desde el jueves, un 3,98% más, según el último parte de la Protección Civil. 14.681 han perdido la vida, 766 en las últimas 24 horas frente a las 760 del jueves, informó el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.

"Hay una reducción en la transmisión del virus. La realidad nos dice que las medidas de contención han tenido eficacia, también hay una disminución en cuidados intensivos", resumió a su lado el doctor del hospital Policlínico Gemelli de Roma Massimo Antonelli. En cualquier caso, el experto señaló que "el pico todavía no ha terminado" y falta aún constatar una caída neta de los contagios, fruto de las restricciones.

Esta tendencia a la baja también se confirma en Lombardía, con 47.520 contagios desde el primero autóctono en Codogno. En este momento 26.189 personas dan positivo y han fallecido 8.311 enfermos del total, pero la evolución es "confortante" porque demuestra que "se ha frenado el crecimiento".

Reino Unido: 684 víctimas en un día, 3.600 en total

Al menos 3.605 personas han perdido la vida en Reino Unido víctimas de la Covid-19, con 684 fallecidos en solo 24 horas. El dato supone un nuevo récord para el país, que mantiene su tendencia al alza en número de contagios y muertes. Las pruebas realizadas hasta ahora han dado positivo en 38.168 casos, entre ellos el del primer ministro, Boris Johnson, que sigue aislado porque sigue teniendo fiebre.

La Casa Real británica ha anunciado este viernes que la reina, Isabell II, pronunciará el domingo un discurso para Reino Unido y todos los países de la Commonwealth.

Este viernes se ha abierto en Londres un hospital público con 4.000 camas en un centro de convenciones. El príncipe Carlos, que también dio positivo por coronavirus, ha inaugurado oficialmente el centro por videoconferencia, desde su residencia en Escocia.

El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, también infectado, ha reconocido en varias entrevistas que el pico de contagios en Reino Unido podría llegar "algo antes de lo esperado" y ha considerado "perfectamente posible" que la curva llegue a su nivel máximo en torno al 12 de abril.

China, Rusia, Alemania y Francia

Mientras la situación en China, y más en concreto Wuhan, origen de esta Covid-19 en diciembre pasado, va mejorando y se recupera poco a poco la normalidad, Rusia (4.149 casos y 34 fallecidos) considera que el pico de contagios no se ha superado y no descarta un grave empeoramiento.

Por su parte, en Alemania en las últimas veinticuatro horas se registraron 145 fallecimientos hasta situarse en 1.017, mientras que el número de contagios, con 6.174 más en un solo día, alcanzó los 79.696.

En Francia, son ya 5.091 los muertos en hospitales y 1.416 en residencias, hasta sumar un total de 6.507 fallecidos.

Erdogan responsabiliza a Europa y EEUU de la expansión del virus en Turquía

El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha responsabilizado a Europa y Estados Unidos de la propagación del virus en su país. "La mayoría de los pacientes de Covid-19, o los que contagiaron a otros, llegaron de Europa y EEUU. Es muy obvio que la insuficiente cobertura del sistema sanitario de los países occidentales causó problemas de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad" en Turquía, dijo Erdogan en un discurso en el que anunció más medidas de control.

Turquía ha sumado 20.000 casos positivos por coronavirus desde que se detectará el primero hace tres semanas. El 6% de los todos los infectados están ingresados en cuidados intensivos. La pandemia ha causado 425 muertos en el país.

Irán, con 3.294 muertos, aumentará su capacidad de diagnóstico

Las autoridades iraníes planean aumentar en los próximos días su capacidad de diagnóstico de la Covid-19, incluso pretenden duplicar el número de test que se realizan en el país, donde hasta este viernes han fallecido 3.294 personas. Según las cifras del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han confirmado 2.715 nuevos casos y 134 fallecimientos, lo que eleva el cómputo total a 53.183 contagiados, de los que 3.294 han perdido la vida.

El ritmo de aumento diario de los nuevos casos se mantiene bastante estable desde hace días, en torno al 6% ó 7%, y, de acuerdo al Ministerio de Salud, casi 18.000 personas han superado ya la enfermedad.