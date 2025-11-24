Cuatro de cada diez menores ha visto vídeos sobre cómo ganar dinero vendiendo contenido sexual

Cuatro de cada diez jóvenes ha reconocido que, antes de los 18 años, ha visto vídeos sobre cómo ganar dinero en plataformas digitales vendiendo contenido sexual y un 2,5% ha afirmado haberlo hecho a cambio de algún tipo de compensación económica o regalo.

Son datos del informe La trampa de la autoexposición publicado este lunes por la organización Save the Children y que analiza las dinámicas de explotación sexual en el entorno digital y las plataformas que las facilitan, como son las webs denominadas sugar dating u OnlyFans que ofrecen acceso a contenido generado por los propios usuarios, permitiendo a los creadores cobrar.

Según la encuesta realizada a más de 1.000 jóvenes, el 2,5% de los jóvenes entrevistados afirmó haber recibido algún tipo de compensación, regalo o favor a cambio de material erótico o sexual en el que aparecían, siendo menores de edad.

Esto implica que uno de cada 40 jóvenes ha vivido una experiencia directa de explotación sexual digital antes de los 18 años.

Además, el 14,4% respondió haber conocido a alguien que lo había hecho y más del 45% de los chicos y del 49% de las chicas encuestadas se encontraron, siendo menores de edad, publicidad en redes sociales que hablaba del sugar dating como algo positivo.

Las plataformas de sugar dating se presentan como una relación contractual entre un hombre adulto, con recursos y generalmente mayor de 50 años (al que se denomina sugar daddy), y una chica joven (sugar baby), basada en el intercambio de compañía o de relaciones sexuales a cambio de dinero, regalos u otros beneficios materiales.

Siete de cada diez no identificaban la venta de contenido sexual en internet como una forma de explotación y en el caso de los chicos, esta cifra supera el 75%.

El fenómeno de la sobreexposición sexual digital de la infancia y la adolescencia es una forma de explotación sexual, incluso cuando pueda percibirse como una práctica iniciada por los propios niños, niñas y adolescentes, presentándose bajo discursos de supuesta voluntariedad o empoderamiento, explica el informe de Save The Children, que recalca que la Guardia Civil y la Policía Nacional han identificado estas plataformas como una puerta de entrada a la prostitución.

El informe señala que cerca del 30% de los jóvenes encuestados cree que quienes venden este contenido ganan "mucho dinero" y un 32% opina que es una forma "legítima de generar ingresos".

La mitad de los jóvenes señaló que vio a influencers o creadores de contenido "promoviendo o hablando favorablemente sobre OnlyFans o plataformas similares" y el 40% dijo que recibió mensajes de desconocidos "sugiriéndome que vendiera contenido íntimo o que participara en dinámicas similares".

"Pero los riesgos son graves, desde el abuso y acoso sexual on line, la extorsión y el ciberacoso, hasta la captación por redes de trata. A las chicas les enseña que su valor depende de su sexualización y a los chicos les consolida una masculinidad basada en el control", advierte la directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, Catalina Perazzo.

Save The Children pide al Gobierno que el nuevo proyecto de Ley Orgánica de protección de menores en entornos digitales legisle para que todas las plataformas establezcan de forma obligatoria sistemas de verificación de edad y control de contenidos y haya una prohibición de la publicidad de estos espacios digitales.

También que incorpore una educación obligatoria que ayude a los adolescentes a identificar los riesgos y construir relaciones sanas e igualitarias.