Detenido por abandonar a su madre anciana sin comida y rodeada de heces de animales

Agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en la localidad de Manacor (Islas Baleares) por abandonar a su madre anciana en condiciones deplorables, dejándola sin alimentos y en un entorno insalubre lleno de excrementos de animales. La intervención policial se produjo tras la alerta de una persona que visitaba regularmente a la víctima y notificó su preocupante situación a los servicios de dependencia.

Los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) acudieron inmediatamente al domicilio para verificar las condiciones en las que se encontraba la mujer. Lo que descubrieron fue alarmante: una vivienda repleta de basura, heces y orines de animales, habitaciones con moho y humedad, y una cocina en estado caótico sin alimentos.

Estado crítico de la víctima y los animales

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, la anciana presentaba un "muy elevado" grado de inanición, evidenciando una prolongada falta de cuidados básicos. En la misma vivienda convivían varios perros en "pésimo" estado, sin identificación mediante microchip ni cartillas veterinarias actualizadas, lo que agravaba la situación de insalubridad del domicilio.

La investigación policial reveló además que el hijo tenía acceso a la cuenta bancaria de su madre y se apropiaba sistemáticamente del dinero de su pensión, dejándola sin recursos para cubrir sus necesidades más elementales como la alimentación.

Medidas judiciales y protección a la víctima

Tras la detención del sospechoso como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, la autoridad judicial, a petición de la Fiscalía, dictó una orden de alejamiento que le impide aproximarse al domicilio materno.

La mujer ha quedado bajo la tutela de los servicios sociales, que se encargarán de proporcionarle los cuidados necesarios para su recuperación. Paralelamente, la Policía Local de Manacor ha gestionado la retirada de los perros del domicilio para garantizar también su bienestar.