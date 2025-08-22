Detenido un hombre en Valencia acusado de ocho robos a ancianas en el portal de sus viviendas con el método del tirón

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a un hombre de 38 años como presunto autor de ocho robos con violencia a mujeres de edad avanzada mediante el método del tirón. El ahora arrestado supuestamente actuaba a plena luz del día, seleccionaba a su víctima para seguirla hasta el interior del portal de su vivienda en Valencia donde le arrebataba las cadenas y colgantes de oro mediante un fuerte tirón.

La investigación tuvo su origen el pasado mes de marzo cuando la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia tuvo conocimiento de diversos robos con violencia cometidos a personas mayores mediante la modalidad del tirón. Las víctimas referían haber sido abordadas "de forma sorpresiva" por un hombre en el portal de acceso a sus viviendas, quien les había arrancado las joyas de un fuerte tirón, según ha informado la Policía en un comunicado.

A raíz de las labores de investigación, los agentes pudieron constatar el modus operandi llevado a cabo por el presunto autor, quien a plena luz del día seleccionaba previamente a las víctimas, mujeres de avanzada edad con joyas de valor que caminaban solas por la vía pública, a las que seguía hasta el portal de sus viviendas.

Posteriormente, una vez en el interior y sin escapatoria, supuestamente les arrancaba las cadenas y colgantes de oro "con violencia desmedida" y abandonaba rápidamente el lugar. En algunas ocasiones, para consumar los robos, provocaba lesiones de gravedad a las víctimas, que llegaban a caer al suelo como consecuencia del tirón.

Continuando con las pesquisas, un agente que se encontraba fuera de servicio detectó a un individuo caminando por la vía pública, quien coincidía con las características físicas aportadas por las víctimas, por lo que procedíó a su identificación para posteriores comprobaciones.

Después de contrastar los datos facilitados a través de herramientas policiales, se comprobó que se trataba de la persona investigada, por lo que se estableció un dispositivo de vigilancia a fin de lograr su detención. Finalmente fue localizado e interceptado en el momento que accedía a su domicilio en Catarroja (Valencia).

El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de ocho delitos de robo con violencia e intimidación cometidos en la ciudad de València.