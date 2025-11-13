Detenido por matar de un disparo un águila imperial ibérica en Toledo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, vigilante de un coto de caza, por ser el presunto autor de la muerte por disparo de un águila imperial ibérica, una de las especies más amenazadas de la península Ibérica, en la provincia de Toledo.

En un comunicado de prensa, el Instituto Armado ha informado de que en febrero se tuvo conocimiento del hallazgo del ave sin vida en una zona de la comarca de La Mancha Toledana, un área de especial relevancia ecológica para la dispersión de fauna y que forma parte de la Red de Áreas Protegidas de Castilla- La Mancha (RAPP). Esta red incluye refugios de fauna y pesca, además de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), integrados en la Red Naura 2000, cuya catalogación implica medidas especiales de conservación y recuperación de especies en peligro de extinción.

Tras varios meses de investigación, análisis periciales y recopilación de pruebas, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han podido determinar que el animal fue abatido por un disparo y han conseguido identificar al presunto autor del mismo, que realizaba labores de vigilancia en un coto de caza. También han intervenido el arma utilizada en la comisión del delito.

El detenido se enfrenta a una pena de prisión de hasta dos años, así como a la inhabilitación para el ejercicio de su profesión, para cazar o pescar, y a la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de hasta cuatro años.

La Guardia Civil ha recordado que el águila imperial ibérica está incluida tanto en el Catálogo Español como en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla- La Mancha, considerada como especie 'en peligro de extinción', debido a su escasa población y al alto riesgo de desaparición a corto o medio plazo.

La pérdida de un ejemplar de esta especie supone una grave alteración del equilibrio ecológico y afecta directamente a la conservación de la biodiversidad y al mantenimiento de los ecosistemas naturales.