Detenido por intentar tirar por las escaleras a su pareja en Lanzarote

Agentes de la Policía Local de Arrecife, en la isla de Lanzarote, detuvieron este domingo, 2 de noviembre, a un hombre, de 50 años, por un presunto delito de violencia machista al intentar tirar por las escaleras a su pareja. La detención se produjo después de que una llamada alertara, a la Central de la Policía Local, de que en la vivienda de un edificio se estaba produciendo una discusión entre una pareja y que estas situaciones "eran frecuentes", según ha informado el Ayuntamiento de Arrecife.

Los agentes se trasladaron hasta el lugar donde interrogaron a la mujer y al ahora detenido, mostrando este último "agresividad" e intentando impedir a la mujer que "pudiera manifestarse libremente ante los agentes sin ser intimidada". Sin embargo, la investigación de los agentes de la Policía Local permitió obtener un parte médico de lesiones de la víctima, donde se reflejaba que la misma había manifestado que "su pareja intentó tirarla por la escalera". Por ello, los agentes procedieron a la detención del hombre, al que le informaron de sus derechos, y fue trasladado para su puesta a disposición judicial. La Policía Local de Arrecife recuerda a las personas que puedan estar sufriendo violencia de género, así como a las personas que sean testigos, que alerten siempre a los cuerpos policiales para investigar y auxiliar a las víctimas.

Asesinada por su pareja en Zaragoza

La detención se da a conocer en la misma semana en la que Policía Nacional investiga como crimen machista el homicidio de una mujer de 49 años perpetrado este martes en Zaragoza, supuestamente a manos de su pareja, con la que convivía y que ya ha sido detenida, según la Delegación del Gobierno en Aragón. El crimen se ha cometido a la calle Privilegio de la Unión, en el barrio de San José de la capital aragonesa, según ha informado la Policía Nacional. En el lugar de los hechos, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha explicado a los medios que en torno a las 08:30 de este martes se ha recibido una llamada de unos vecinos del domicilio de la pareja, en la que se alertaba de que estaban oyendo una fuerte riña.

Una patrulla se ha presentado en el domicilio y en un primer momento el varón ha impedido la entrada de los agentes a la casa, por lo que han tenido que actuar por la fuerza. En el interior han encontrado a la mujer, con varias cuchilladas en el cuerpo. Aunque han intentado hacerle maniobras de recuperación, ha sido imposible salvar la vida de la mujer, llamada Eugenia y de 49 años y que, según Beltrán, no estaba incluida en el sistema VioGén. Con este asesinato, suman al menos 35 las mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de año; 1.330 desde que comenzaran las estadísticas.