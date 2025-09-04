El diseñador italiano Giorgio Armani muere a los 91 años

Con profundo pesar, el grupo Armani ha anunciado el fallecimiento de su fundador, Giorgio Armani, figura clave de la moda italiana y mundial. "El creador se apagó serenamente en Milán, rodeado por sus familiares, tras una vida dedicada a su empresa y a sus colecciones", señalaban en el comunicado que la marca ha colocado en sus redes sociales.

Llamado siempre con respeto y admiración Il Signor Armani por empleados y colaboradores, el diseñador trabajó de forma incansable hasta sus últimos días, implicándose en los proyectos en curso y en los que estaban por venir.

A lo largo de cinco décadas, Armani dio forma a una visión integral de la moda y el estilo de vida, ampliando su influencia a diferentes ámbitos gracias a su lucidez y su atención al presente. Con una curiosidad insaciable, mantuvo un diálogo abierto con el público, lo que le convirtió en una figura querida y respetada también por su compromiso social con Milán, la ciudad que siempre consideró suya.

Una empresa de 50 años de historia

El grupo Giorgio Armani, con medio siglo de recorrido, ha crecido bajo la premisa de la independencia de pensamiento y acción que caracterizó a su creador. Esa identidad seguirá guiando a la compañía, que afronta el futuro bajo el compromiso de empleados y familia en continuidad con los valores transmitidos por Armani.

Homenaje en Milán

La capilla ardiente quedará instalada en el Teatro Teatro Armani, en la via Bergognone 59 de Milán, y podrá visitarse el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 9:00 a 18:00 horas. Según la voluntad expresa del diseñador, los funerales se celebrarán en la intimidad familiar y en forma privada.