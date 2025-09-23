Educación plantea una ley para bajar las ratios en centros y aulas con alumnado vulnerable

El Ministerio de Educación ha planteado a los sindicatos de la Enseñanza pública no universitaria un anteproyecto de ley para reducir el número de alumnos por docente en los centros más vulnerables o en las aulas con alumnado con necesidades educativas especiales.

La ley también incluiría una rebaja de las horas lectivas del profesorado en los centros públicos.

Educación y los principales sindicatos públicos de la enseñanza no universitaria se han reunido este martes para avanzar en el grupo de trabajo cuatro, encargado de negociar las condiciones laborales del profesorado que debe contemplar un nuevo Estatuto Docente.

El ministerio que dirige Pilar Alegría ha planteado modificar la ley de 2017 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria para que en el curso 2026-2027 se haya establecido por ley una bajada de la jornada lectiva y una disminución de las ratios en las aulas.

Sin embargo esta ley deberá pasar por el Parlamento para ser debatida y votada.

El anteproyecto de ley al que ha tenido acceso Efe señala que para homogeneizar el número de horas lectivas que tiene el profesorado en las diferentes comunidades autónomas "es razonable" establecer un máximo legal, sin perjuicio de que cada administración decida rebajarlo aún más.

En este sentido, propone que en centros públicos la jornada lectiva sea de 23 horas en Educación Infantil, Primaria y Especial y de 18 horas para el resto de las enseñanzas de régimen general (ESO, Bachillerato y FP).

No obstante, "con carácter excepcional, cuando la distribución horaria del centro lo requiera, las horas lectivas impartidas podrán superar el número establecido con carácter general, pudiendo alcanzar las 21 horas".

En estos casos, la parte del horario que exceda de las dieciocho horas se compensará a razón de dos horas complementarias por cada periodo lectivo que las supere, puntualiza el texto del borrador que considera jornada lectiva un periodo inferior a 60 minutos.

Para la elaboración de esta norma, el ministerio señala que han sido consultadas las comunidades autónomas, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Consejo Escolar del Estado.

Bajada de ratios, pero no universal

Educación y sindicatos negociarán también cómo aplicar una reducción de las ratios máximas en aulas pero no de forma universal.

Se aplicará allí donde exista alumnado con necesidades educativas especiales y en centros docentes ubicados en zonas de especial complejidad social, o bien susceptibles de mejora de resultados educativos en cuanto a tasas de éxito, promoción, titulación y abandono escolar.

Para cuantificar una cifra se trabajará con una serie de indicadores como las estadísticas de tasas de promoción, titulación y abandono escolar, los datos del observatorio y atlas de vulnerabilidad urbana y el índice de vulnerabilidad socioeconómica.

Se pondrá especial interés en reducir las ratios máximas en 5º y 6º de primaria, en 1º y 2º de la ESO y en FP de grado básico y Bachillerato por considerar que son momentos importantes de la historia escolar o de necesidad de mayor apoyo y atención personalizada.

Las intervenciones sobre ratios podrían comenzar a aplicarse en su primera fase a partir del curso 2026-2027.

Según Educación, la bajada de ratios muestra sus efectos positivos más directos cuando se aplica en centros que atienden a un porcentaje significativo de alumnado procedente de zonas con dificultades socioeconómicas o con condiciones de vulnerabilidad, o bien, en determinados contextos, ciclos, niveles y transiciones entre etapas educativas.