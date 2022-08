Cómo se combate el mal de altura, la enfermedad que ha dejado KO a Jorge Javier Vázquez

El famoso presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, ha tenido que ser hospitalizado durante sus vacaciones en Perú. Esto ha ocurrido tras sufrir un edema pulmonar que ha sido provocado por el mal de altura. De hecho, el 16 de agosto de 2022 compartió una publicación en Instagram explicando que es lo que le ha ocurrido.

En dicha publicación el presentador ha escrito "Queridos amiguitos: Perú es un país maravilloso. Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más. Porque el lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura."

También ha añadido "Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué se yo! Una fiesta. La gastronomía es excelente pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

¿Qué es el mal de altura?

El mal de altura es la principal causa de muerte en la alta montaña, debido a las patologías derivadas de la altitud y sobre todo de los edemas cerebrales y pulmonares. Según el Manual MSD de Salud, explica que el mal de altura es un trastorno que aparece por la falta de oxígeno en zonas de gran altitud. Se puede manifestar a los 2.400 metros.

El mal de altura también se pude dar en determinadas condiciones como:

Vivir a altitudes por debajo de los 900 metros o al nivel del mar

Subir mucha altitud muy rápido

Hacer un esfuerzo excesivo

Dormir a mucha altitud

¿Cómo saber si tengo mal de altura?

Según el Manual MSD, los síntomas de esta enfermedad pueden ser los siguientes:

Náuseas

Vómitos

Dolor de cabeza

Sensación de desfallecimiento

Hinchazón de manos y pies

Pérdida del apetito

Irritabilidad

Estos síntomas pueden durar uno o dos días y normalmente se resuelven sin ningún tipo de intervención médica. No obstante, en algunos casos esta enfermedad puede desarrollarse de forma más aguda, provocando incluso, la muerte. Una de estas causas puede ser el edema pulmonar.

¿Cómo prevenir el mal de altura?

Una de las mejores maneras de prevenir el mal de altura es estando bien hidratado, bebiendo al menos 4 o 5 litros de agua al día y mantener una dieta variada y rica en hidratos de carbono. Se aconseja evitar la ingesta de alcohol y el tabaco, al igual que las comidas abundantes y copiosas.

Otro consejo muy eficaz para prevenir este trastorno es descansar de manera adecuada. Se debe dormir al menos 8 horas y se deben evitar los grandes esfuerzos físicos.