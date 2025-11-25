En España se ponen 23 denuncias por violencia machista cada hora

En una sociedad cada vez más polarizada, donde la extrema derecha manipula el discurso y desvía deliberadamente la atención del verdadero problema —el machismo—, las cifras vuelven a demostrar que la violencia contra las mujeres no es un debate opinable si no una cuestión de estado y una emergencia estructural. Un total de 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de 2025, diez menos del cómputo total de 2024; y hasta tres menores han sido asinados como víctimas de violencia vicaria.

Cada día se presentan en España 570 denuncias por violencia de género y 58 por violencia sexual; 14 de ellas, por violación. Basta con mirar de frente estos datos para desmontar los discursos negacionistas. Ayer mismo un hombre mató a su mujer en Málaga; y la semana pasada, un señor dedicó hasta 50 puñaladas a su mujer en Alpedrete, pero "no era violencia machista" según el alcalde de la localidad, el popular Juan Rodríguez Fernández-Alfaro, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de sus propios hijos: la socidad ha de conocer estos casos así como hacer una reflexión al respecto sobre cuál es la motivación de un crimen así, porque aseguran que fue "un fallo del sistema", el hombre luchó la ley de dependencia y la solución fue 50 puñaladas para ella y luego suicidarse él: "No es machismo asestar 50 puñaladas a su mujer". Entonces, ¿qué es?

Un contador que nunca para

Son 38 las mujeres asesinadas este año por sus parejas o ex parejas. Desde 2003, el total asciende a 1.333. A ellas se suma el feminicidio de María Victoria, de 60 años, investigado en Málaga. Andalucía encabeza el número total de asesinatos (278), seguida de Cataluña (215), Comunitat Valenciana (165) y Madrid (138). No son estadísticas: son vidas arrebatadas. Son también 489 niñas y niños que han quedado huérfanos desde 2013. La treintena es la edad más golpeada (367 asesinatos), seguida de la cuarentena (319) y la veintena (249). Un total de 16 víctimas eran menores y 115 mayores de 70: el machismo no entiende de edad. El 68,5 % de las víctimas eran españolas, así como el 69,5 % de los agresores. Y una verdad incómoda: en casi ocho de cada diez asesinatos no existían denuncias previas. Desde 2022, el Estado también registra feminicidios fuera del ámbito de la pareja: 87 mujeres asesinadas simplemente por ser mujeres. En 54 casos, el agresor era un familiar; once tuvieron motivación sexual y 21, carácter social.

Violencia vicaria, el lado más cruel

Se trata de la cara más cruda y macabra. El caso de José Bretón puso nombre a esta violencia: utilizar a los hijos para infrigir el mayor daño posible a la madre, hasta el punto más extremo como el asesinato. Ocho menores han sido asesinados en 2025 por violencia vicaria. Desde 2013, han sido 65, en su inmensa mayoría a manos de su propio padre. El 53,8 % de los agresores se suicidó después. Mientras, más de 1.434 menores están hoy en riesgo según VioGén, y casi 1,7 millones viven en hogares donde sus madres sufren violencia machista. El mes de noviembre de 2024 un caso en Jaén conmocionó a toda la comunidad autónoma.

Con todo, un mínimo avance ha tenido lugar en el trasnscurso de este año judicial con la luz verde al anteproyecto de ley contra la violencia vicaria que va cogiendo forma, si bien aún no están regulado el régimen de visitas.

En España se han interpuesto más de 2,8 millones de denuncias por violencia de género desde 2004. El ritmo actual, en el segundo semestre de 2025 se producen hasta 23 denuncias cada hora. El 016 supera los 1,48 millones de llamadas y más de 4.500 maltratadores llevan pulsera telemática. Interior controla más de 104.000 casos activos, la mitad de ellos con menores a cargo. Y una de cada cinco mujeres ha sufrido violencia de más de un agresor. En 2024 se registraron 126.296 hechos graves de violencia de género, un 44 % más que hace cinco años. Una subida que no cuadra con el discurso negacionista: cuadra con la realidad.

Violencia sexual

Las denuncias por violencia sexual han aumentado drásticamente: de 32 diarias en 2022 a 58 al día en 2024, con 14 violaciones diarias. En España, 632 mujeres y 15 niñas fueron liberadas de explotación sexual en 2024; 249 eran víctimas de trata. Más de 114.000 mujeres están en situación de prostitución y al menos 27.000 en riesgo de explotación. No existe aún una ley integral contra la trata, sumando una más deuda del Estado con las mujeres.

Esta radiografía ha sido realizada con datos del Ministerio del Interior así como con estadísticas de la devivsión de la agencia Efe Feminista, si bien frente a estos números se ven a diarios quienes niegan la violencia machista no solo engañan: ponen vidas en riesgo. Cada intento de diluir, blanquear o relativizar esta violencia es una forma más de perpetuarla. El machismo mata. Y los números lo gritan a voces todos los días del año, no únicamente el 25N, una jornada de reinvidicación.