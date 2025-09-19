Una estudiante 'erasmus' española fallece tras ser atropellada en Nápoles

Una estudiante española de 20 años, que se encontraba en Nápoles (sur de Italia) en el marco del programa Erasmus, falleció en la madrugada de este viernes tras ser atropellada por un todoterreno conducido por un joven de 18 años, confirmó a Efe la Policía local.

El accidente se produjo a las 02:00 del viernes en el corso Umberto I, en pleno centro de la ciudad, cuando la joven estaba cruzando la calle por el paso de peatones.

La chica fue atendida rápidamente por el personal del 118 y trasladada de urgencia al Hospital del Mare, donde falleció pocas horas después a causa de las lesiones sufridas.

Los agentes de la sección de accidentes de tráfico de la Policía Local de Nápoles acudieron al lugar del accidente para realizar las investigaciones necesarias para reconstruir la dinámica exacta de los hechos.

El conductor del vehículo fue sometido a pruebas toxicológicas, se le retiró el carné de conducir y el coche fue incautado, añadieron los medios italianos.