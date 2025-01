FACUA denuncia a X por permitir anuncios que suplantan a Ana Belén y David Broncano para vender criptomonedas

Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) contra la red social X por permitir la publicación de anuncios que suplantan a Ana Belén y David Broncano para vender criptomonedas.

La asociación ha detectado numerosos tuits promocionados en X desde cuentas que simulan pertenecer a particulares y recogen una falsa información publicada supuestamente en la web del periódico El Mundo.

Los tuits en cuestión muestran una imagen manipulada de la cantante siendo detenida por la Policía, junto con los textos "El escándalo que conmociona a todo España" —la errata está en el original— , "Ana Belén no sabía que la cámara seguía grabando. ¿Será el fin de su carrera?" y un enlace. Además, el tuit en sí indica "No me lo puedo creer, gracias por todo". Una frase que se repite en multitud de publicaciones en X igualmente fraudulentas, con imágenes manipuladas de personajes de relevancia social como Melendi, Carlos Sobera, o el propio David Broncano.

No es la primera vez que la asociación denuncia estas estafas. En marzo de 2024 ya denunció ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la existencia de fraudes para vender criptomonedas que usaban las imágenes de Broncano, Sobera y Andreu Buenafuente.

En el caso del tuit fraudulento de Ana Belén —aunque ocurre algo similar con el resto— al clicar en el enlace que acompaña la imagen, se accede a una página web falsa que simula ser de El Mundo que recoge una supuesta entrevista realizada por el presentador de La Revuelta a la cantante. En ella, Ana Belén habla de cómo ha ganado mucho dinero gracias a una plataforma de inversiones llamada Inmutable Profit.

"Ana Belén lamentó haber revelado la verdad, pero ya era demasiado tarde", "la emisión fue interrumpida a petición del Banco de España", "cuando alguien me dice que simplemente tuve suerte me río en su cara, porque hoy en día Internet ofrece todo lo necesario para hacerse rico sin levantarse del sofá", son algunos de los mensajes que se lanzan en esta falsa entrevista.

Incluso, para darle más apariencia de veracidad, el falso reportaje de El Mundo se acompaña de imágenes de una visita real que la cantante sí hizo al programa que presenta Broncano en TVE.

X, expedientada por la CNMV

La red social de Elon Musk ya ha sido expedientada por la CNMV por permitir este tipo de anuncios fraudulentos. Concretamente, por la publicidad de Quantum AI, un chiringuito financiero que se promocionaba con la imagen de Broncano y el actor Antonio Resines.

El organismo supervisor advertía entonces que los hechos podrían ser constitutivo de una infracción continuada muy grave, ya que X habría faltado a su deber de comprobar si Quantum AI estaba autorizada a prestar servicios de inversión y si estaba incluida en el listado de entidades advertidas de la CNMV, como efectivamente se encontraba.

Los anuncios de Quantum AI se publicaron a finales de 2023. Los propios Broncano y Resines se vieron obligados a advertir de estos anuncios en el programa que presentaba el cómico jiennense en aquel momento en Movistar, La Resistencia.

Qué dice la ley

FACUA señala que el artículo 290 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, recoge como infracción "la publicación de anuncios, o de resultados destacados de modo remunerado, de servicios de inversión en buscadores de internet, redes sociales y medios de comunicación sin realizar las comprobaciones que contiene el artículo 246.3".

Estas comprobaciones son las que permiten garantizar que las entidades anunciadas "cuentan con la correspondiente autorización para prestar servicios de inversión" y "no se encuentran incluidos en la relación de entidades advertidas por la CNMV o por organismos supervisores extranjeros", según recoge la citada ley.