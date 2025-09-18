Feijóo carga contra el Gobierno por los fallos en las pulseras antimaltrato: "Quien pone depredadores en la calle debe dimitir"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este jueves contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los fallos en las pulseras antimaltrato, subrayando que fue "advertido" del riesgo de cambiar esos dispositivos. Por eso, ha reclamado dimisiones en el Ministerio de Igualdad que dirige Ana Redondo.

"Quien pone depredadores sexuales en la calle debe dimitir o ser cesado de inmediato", ha declarado Feijóo, que se hace eco de la información de El Confidencial acerca de que María Ángeles Carmona, ex presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género -órgano adscrito al Consejo General del Poder Judicial- alertó en enero de 2024 a la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre los riesgos que suponía que las pulseras antimaltrato pasasen de una empresa a otra.

Esta semana la Fiscalía General del Estado (FGE) ha alertado de absoluciones por fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores, mientras el Ministerio de Igualdad ha admitido que se detectaron "algunas incidencias técnicas" pero esos "problemas puntuales" fueron "resueltos inmediatamente".

Feijóo ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez primero "desprotegió a las mujeres" con la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del sólo sí es sí, y ahora se conocen los problemas con las pulseras telemáticas.

"En ambas ocasiones se les advirtió y lo ignoraron", ha afirmado, Feijóo en un mensaje en la red social X ha insistido en exigir dimisiones. Además, ha pedido al Ejecutivo que "al menos" se "ahorre las lecciones de feminismo".

Igualdad asegura que el fallo "se solucionó"

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha alertado de absoluciones por fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores, mientras el Ministerio de Igualdad ha defendido que "se solucionó".

En este sentido, la Fiscalía advierte en su Memoria correspondiente al 2024 de "múltiples fallos" detectados con estos dispositivos telemáticos, así como con el prestador del servicio, según ha avanzado OkDiario.

El Ministerio de Igualdad tiene contratada la prestación del servicio del Sistema de seguimiento con una empresa privada, encargada de realizar la instalación, monitorización y desinstalación de los dispositivos. Estas tareas son desarrolladas por el Centro Cometa, que es el que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El PP acusa de "irresponsabilidad criminal" a Redondo

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha exigido al Gobierno que se someta a una "auditoría independiente" y ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por "irresponsabilidad criminal", tras el fallo de las pulseras telemáticas de maltratadores.

"Exigimos al Senado que realice una auditoría independiente para conocer la dimensión de la gravedad de lo ocurrido y garantizar que no vuelva a ocurrir", ha subrayado Alicia García, este jueves, en una rueda de prensa en la Cámara Alta.

Asimismo, ha reclamado la "dimisión" de la ministra de Igualdad y su "comparecencia urgente en el Próximo Pleno del Senado para que dé cuenta de su nefasta gestión".

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, que ha indicado que su partido ya avisó de que la ley del sólo sí es sí traería rebajas de condenas" y "nadie ha asumido responsabilidades".

"Una nueva negligencia del Gobierno vuelve a poner vidas en riesgo. Exigimos dimisiones inmediatas", ha aseverado Muñoz en la misma red social.

También la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha destacado que el Gobierno "fue avisado" de lo que ocurría con las pulseras antimaltrato y "desprotegió a las mujeres a sabiendas, como con la ley del 'solo sí es sí'". A su entender, es "gravísimo".