El fiscal pide que un octogenario no viaje en autobús en Vigo durante dos años por un acto de exhibicionismo ante una menor

La Fiscalía ha pedido que un octogenario no viaje en el autobús urbano de Vigo durante dos años tras haber realizado un acto de supuesto exhibicionismo ante una menor en uno de los vehículos de este transporte municipal. Está previsto que la vista oral del juicio se celebre el próximo jueves en el Juzgado de lo penal 2 de Vigo por ese supuesto acto de exhibicionismo del 23 de noviembre de 2023.

Según la Fiscalía, el hombre, nacido en Argentina en 1944, sin antecedentes penales, se encontraba sentado en el bus, el 23 de noviembre de 2023, frente a una joven menor de edad y actuó "con ánimo libidinoso y de atentar contra la moral sexual".

El anciano ha sido acusado de un delito de exhibicionismo y la Fiscalía solicita nueve meses de prisión, la prohibición de que se acerque a menos de 300 metros de la menor, que se comunique con ella durante dos años y que no se le permita viajar en los autobuses de Vigo por el mismo periodo. También requiere que esté dos años en libertad vigilada y se le inhabilite durante tres para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuida, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, además de tener que indemnizar a la menor con 300 euros por daños morales.