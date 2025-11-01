Las fotos de la inauguración del Gran Museo Egipcio
Este nuevo referente cultural internacional se situará al pie de las pirámides de Guiza.
Máxima expectación ante la inauguración en Egipto del Gran Museo Egipcio junto a las pirámides de Guiza
El Gran Museo Egipcio, cuya construcción se ha prolongado durante más de una década, se levanta a escasa distancia de la necrópolis de Guiza. Su apertura definitiva representa el punto culminante de un proyecto concebido para albergar miles de piezas arqueológicas, muchas de ellas procedentes de las tumbas faraónicas más célebres del país.