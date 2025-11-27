Detenida la ex abadesa de Belorado y un anticuario por la venta de obras de arte del convento

Las ex abadesa de Belorado, detenida por la Guardia Civil, en una comparecencia en el Juzgado de Briviesca.

La Guardia Civil ha detenido este jueves a Laura García de Viedma, la ex abadesa del convento de Belorado (Burgos), tras un registro realizado por orden del Juzgado de Briviesca (Burgos) que investiga su implicación en la venta de obras de arte del monasterio, un caso por el que también ha sido detenido un anticuario, según han informado fuentes de la investigación.

El registro se ha producido a primeras horas de esta mañana y ha finalizado esta tarde con la detención de la ex abadesa por delitos de apropiación indebida y receptación de piezas de carácter histórico del convento y su posterior venta, en una operación policial que ha incluido la detención de un anticuario.

El Juzgado de Briviesca mantiene abiertas unas diligencias previas a raíz de una denuncia por venta de obras de arte interpuesta por una persona ajena a las causas en torno al monasterio de Belorado y la excomunión de las diez monjas cismáticas.

La Guardia Civil ha confirmado que la investigación, que lleva la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos, corresponde a una supuesta apropiación indebida de bienes catalogados como patrimonio histórico en el Monasterio de Belorado, que ha sido registrado esta mañana.

La investigación se inició tras detectarse en el mercado especializado de antigüedades diversas piezas que podrían corresponder al patrimonio histórico, de ahí que las detenciones estén relacionadas con los delitos de apropiación indebida agravada y receptación.

Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas intervenciones, según fuentes del instituto armado, para esclarecer los hechos.

Dos causas penales y dos desahucios pendientes

La ex abadesa del monasterio de Belorado tiene, además, dos causas penales abiertas: una por un delito de estafa indebida por la venta de 1,73 kilos de oro propiedad de la comunidad religiosa de Belorado, por los que obtuvo 130.000 euros, en la que también están implicadas otras dos exreligiosas.

Y una segunda, también por estafa, en relación con la gestión de la hospedería del monasterio de Derio, propiedad de la misma comunidad de religiosas, y por los intentos de registrar los monasterios de Belorado, Derio y Orduña -junto con su patrimonio- como sociedades civiles independientes de la comunidad religiosa.

Además, existe una demanda interpuesta por las Clarisas de Vitoria por incumplimiento del contrato de compraventa del monasterio de Orduña, por el que las de Belorado se comprometieron a pagar 1,2 millones en 2022 y 2023, pagos que nunca llegaron ya que la Santa Sede bloqueó la venta del monasterio de Derio, con la que pretendían conseguir el dinero.

Además, las ex monjas están pendientes de los recursos presentados en la Audiencia Provincial contra la sentencia del Juzgado de Briviesca que dio la razón a la Iglesia católica y las condenó a desalojar el convento de Belorado; y recientemente un juzgado de Bilbao ha admitido a trámite la demanda de desahucio en precario de Derio.