Hereu adelanta en el G20 las claves de la Estrategia España Turismo 2030

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en la reunión de ministros de Turismo del G20 en Mpumalanga, Sudáfrica, donde España expone los principales aspectos de la Estrategia Turismo 2030, aún en fase final y cuya presentación oficial se espera en las próximas semanas.

La delegación española, encabezada por Jordi Hereu y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, muestra en Sudáfrica cómo la transformación sostenible del turismo ha permitido a España combinar innovación, competitividad y una distribución más justa de los beneficios turísticos.

El encuentro ministerial del G20 se articula en torno a tres pilares fundamentales: solidaridad, igualdad y sostenibilidad del sector turístico. España además destaca la relevancia de la innovación digital como factor clave para el futuro del turismo, subrayando su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

El turismo como motor de cohesión social y territorial es el objetivo central de esta transformación tecnológica, ha señalado Hereu. Desde la crisis provocada por la pandemia, España ha apostado por una serie de inversiones públicas significativas que han dado lugar a iniciativas pioneras como la Plataforma Inteligente de Destinos, la Red de Destinos Inteligentes y proyectos orientados a la movilidad sostenible de última milla.

Actividades diplomáticas y bilaterales

Además de su intervención en la sesión plenaria, el ministro Jordi Hereu mantiene reuniones bilaterales con representantes de países miembros del G20 presentes en la cumbre, entre los que se encuentran Sudáfrica, Irlanda, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, desarrolla desde el inicio de la semana una agenda de trabajo autónoma que incluye foros de debate, mesas de trabajo y encuentros bilaterales con distintas delegaciones asistentes.