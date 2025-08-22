Un hidroavión aterriza de emergencia en Zamora: el piloto ha salido ileso

Un hidroavión de extinción de incendios forestales que trabajaba en el fuego de Porto (Zamora) se ha visto obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en la base aérea zamorana de Rosinos de la Requejada, sin que se hayan registrado daños personales.

El medio aéreo presentaba problemas en uno de los estabilizadores de la toma de agua, lo que afectaba al aterrizaje, por lo que pidió realizar una toma de tierra de emergencia, han informado fuentes del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora, cuyos bomberos acudieron al lugar.

La aeronave tuvo que sobrevolar la zona durante una hora para perder combustible antes de tomar tierra en la pista, donde le esperaban los bomberos y medios terrestres de extinción por si en el aterrizaje sufría algún percance.

Sin embargo, el piloto logró aterrizar sobre las trece horas de este viernes sin sufrir daños personales ni que se produjeran desperfectos en las instalaciones, aunque la aeronave si presentaba daños visibles en el tren de aterrizaje.