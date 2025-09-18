Igualdad reconoce un fallo en las pulseras de maltratadores

El Ministerio de Igualdad ha confirmado que los problemas técnicos en las pulseras de seguimiento telemático para maltratadores, señalados recientemente por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual, fueron completamente solucionados hace varios meses. Estas incidencias, que afectaron al acceso de datos históricos, habían generado preocupación por sus posibles consecuencias judiciales.

"Se detectaron algunas incidencias técnicas en el cambio de contrato. Había dos empresas y en ese cambio se detectaron varios problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente. (...) Es un tema pasado, de noviembre y diciembre de 2024, se resolvió y afortunadamente el sistema funciona mucho mejor que antes", ha declarado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, este miércoles ante los medios en el Congreso de los Diputados.

Según el informe, el cambio de empresas prestatarias del servicio Cometa, ejecutado en marzo de 2024 a favor de Vodafone y Securitas, provocó dificultades de acceso a la información sobre la ubicación de agresores anterior a esa fecha.

Impacto judicial de las incidencias técnicas

La Fiscalía advirtió que esta situación estaba teniendo consecuencias judiciales graves, llegando a provocar sobreseimientos y fallos absolutorios en procesos por quebrantamiento de medidas cautelares de alejamiento. Ante la gravedad del asunto, el ministerio público informó a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para que tomara medidas urgentes.

"La imposibilidad de que el centro Cometa facilite la información ha impedido saber la ubicación o actuación de los investigados cuando el hecho es anterior al 20 de marzo de 2024, lo que supone, de facto, la pérdida de un elemento probatorio imprescindible para poder formular acusación", indicaba el informe fiscal.

Fuentes del Ministerio de Igualdad han precisado que desde diciembre de 2024, con el sistema y contrato actual se puede "facilitar toda la información anterior a marzo de 2024", garantizando así que los datos históricos están ya disponibles para los procedimientos judiciales en curso.