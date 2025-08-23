Incertidumbre sobre la formación de una dana en el sudoeste de la Península: traerá lluvia fuerte en el noreste y un frente poco activo en el noroeste desde este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo la aproximación a la península de un frente poco activo por el noroeste y la formación de una dana en el sudoeste con incertidumbre sobre su evolución, que dejará chubascos y/o tormentas fuertes en el litoral catalán y zonas del interior noreste, sin descartar las montañas del sudeste.

Se prevén cielos poco nubosos o nubes altas, con nubes bajas y bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico, alto Ebro, área mediterránea oriental, interior sudeste, sur de Andalucía y Alborán.

Se espera un aumento de la nubosidad media y alta desde el sudoeste y abundante nubosidad de evolución en las mitades norte y este. Son probables chubascos y tormentas matinales en litorales catalanes y, por la tarde, en Navarra, norte de Aragón, Cataluña, Cantábrica occidental e Ibérica oriental.

Las tormentas afectarán a otras zonas de la Ibérica, cuenca del Ebro e interior sudeste. No se descarta algún chubasco aislado en el resto de las mitades norte, este y en Alborán. Podrían ser localmente fuertes en zonas del interior nordeste, sin descartar las montañas del sudeste.

En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en el norte y poco nuboso en el resto. Posible calima ligera en Alborán, sudeste peninsular y Baleares. En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte.

Predicción por comunidades autónomas: