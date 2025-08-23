Incertidumbre sobre la formación de una dana en el sudoeste de la Península: traerá lluvia fuerte en el noreste y un frente poco activo en el noroeste desde este domingo
La previsión es que se centre en las proximidades del golfo de Cádiz con efectos notables en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Estabilizado el mayor incendio de la historia de Galicia con 30.000 hectáreas afectadas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo la aproximación a la península de un frente poco activo por el noroeste y la formación de una dana en el sudoeste con incertidumbre sobre su evolución, que dejará chubascos y/o tormentas fuertes en el litoral catalán y zonas del interior noreste, sin descartar las montañas del sudeste.
Se prevén cielos poco nubosos o nubes altas, con nubes bajas y bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico, alto Ebro, área mediterránea oriental, interior sudeste, sur de Andalucía y Alborán.
Se espera un aumento de la nubosidad media y alta desde el sudoeste y abundante nubosidad de evolución en las mitades norte y este. Son probables chubascos y tormentas matinales en litorales catalanes y, por la tarde, en Navarra, norte de Aragón, Cataluña, Cantábrica occidental e Ibérica oriental.
Las tormentas afectarán a otras zonas de la Ibérica, cuenca del Ebro e interior sudeste. No se descarta algún chubasco aislado en el resto de las mitades norte, este y en Alborán. Podrían ser localmente fuertes en zonas del interior nordeste, sin descartar las montañas del sudeste.
En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en el norte y poco nuboso en el resto. Posible calima ligera en Alborán, sudeste peninsular y Baleares. En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte.
Predicción por comunidades autónomas:
- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos, aumentando a muy nubosos a lo largo del día, sin descartar chubascos y algunas tormentas en el tercio oriental a partir de la tarde, más probables e intensos en las sierras. Brumas y nieblas matinales en el litoral atlántico. Temperaturas máximas en ascenso en la vertiente mediterránea, y con pocos cambios en el resto. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste en la vertiente atlántica.
- GALICIA: en los litorales, intervalos de nubes bajas, que podrán originar brumas y nieblas dispersas durante la madrugada, y podrán ser más frecuentes en el litoral occidental durante todo el día. En el interior, intervalos nubosos, con predominio de nubes altas en la mitad sur durante la tarde. No se descarta algún chubasco aislado en el interior y montaña de Lugo, por la tarde. Temperaturas mínimas en aumento generalizado, más acusado en zonas de interior. Temperaturas máximas en descenso en la mitad occidental, y con pocos cambios en la mitad oriental. En el interior, vientos flojos variables con predominio del noroeste durante las horas centrales. En los litorales viento flojo de componente norte, con intervalos moderados en el litoral occidental.
- ASTURIAS: poco nuboso al principio, aumentando por la tarde a intervalos nubosos con nubes de evolución en la Cordillera, y alguna nube baja en el litoral. No se descarta algún chubasco disperso en la cordillera durante la tarde, que podría ir acompañado de alguna tormenta ocasional. Temperaturas en ligero aumento, más acusado de las mínimas, salvo algún descenso ligero en el extremo occidental. Vientos flojos variables, que serán de componente norte durante las horas centrales, y de componente sur en la cordillera al principio y al final del día.
- CANTABRIA: poco nuboso al principio aumentando a intervalos nubosos, con nubes de evolución durante la tarde en el interior y nubes altas al final del día. No se descarta algún chubasco disperso por la tarde en zonas de montaña, que podría ir acompañado de alguna tormenta ocasional. Temperaturas en aumento generalizado, más acusado de las mínimas. En el litoral, vientos flojos del este. En el interior, vientos flojos variables, con predominio de la componente norte durante las horas centrales.
- PAÍS VASCO: poco nuboso, con algún intervalo de nubes y claros. No se descarta algún chubasco aislado y ocasional, acompañado de tormenta en Álava por la tarde, con baja probabilidad. Temperaturas mínimas en aumento, menos probable en Gipuzkoa. Temperaturas máximas en aumento generalizado, más ligero en el litoral. Vientos flojos, del este en el litoral y variables en el interior.
- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso por la mañana, con algunas nubes bajas en el extremo nororiental. A partir del mediodía aumentará la nubosidad con nubes de evolución. No se descarta algunos chubascos en los sistemas montañosos del norte y este, más probables en la Ibérica, donde podrían ser fuertes e ir acompañados de tormenta. Temperaturas en ascenso, más acusado en las mínimas, que podrá ser localmente notable en el cuadrante nororiental. Viento variable, flojo con algún intervalo moderado, sin descartar alguna racha fuerte o muy fuerte en zonas de tormenta.
- NAVARRA: poco nuboso durante la mañana, aumentando a nuboso durante la tarde, con nubosidad de evolución. Chubascos y tormentas durante la tarde en la mitad sur y este, que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo. Temperaturas mínimas en aumento, más ligero en la vertiente cantábrica. Temperaturas máximas en aumento generalizado, más acusado en el extremo noroccidental. Vientos flojos variables con predominio de la componente sur y con rachas más intensas asociados a las tormentas.
- LA RIOJA: poco nuboso por la mañana, con algunas nubes bajas en La Rioja alta. A partir del mediodía aumentará la nubosidad con nubes de evolución que podría dejar algunos chubascos tormentosos, sobre todo en la Ibérica, donde incluso podrían llegar a ser localmente fuertes. Temperaturas en ascenso, más acusado en las mínimas. Viento variable, flojo en general, sin descartar alguna racha fuerte o muy fuerte en zonas de tormenta.
- ARAGÓN: cielo con intervalos nubosos en la mitad sur y poco nuboso en el norte por la mañana; a partir del mediodía aumentará a cielo nuboso con nubes de evolución diurna. Hay probabilidad de chubascos localmente fuertes, con granizo y tormenta en el Pirineo y nordeste de Teruel por la tarde y no se descartan chubascos en el resto de zonas. Temperaturas en ascenso. Viento flojo de dirección variable las primeras horas, aumentando a moderado de componentes este y sur por la tarde; no se descartan rachas de viento muy fuertes asociadas a las tormentas.
- CATALUÑA: cielo con intervalos nubosos en Barcelona y Tarragona y cielo poco nuboso en el resto por la mañana; a partir del mediodía aumentará a cielo nuboso con nubes de evolución diurna en la mitad norte y el sur de Tarragona. Hay baja probabilidad de chubascos en el litoral de la mitad sur la primera mitad de la jornada; por la tarde, se esperan chubascos localmente muy fuertes, con granizo y tormenta en el Pirineo oriental; también serán probables con intensidad localmente fuerte en el Pirineo occidental, prelitoral de Girona, norte de la Depresión Central y Els Ports; y no se descartan de manera más débil y dispersa en el resto de la mitad norte, excepto en el norte de la Costa Brava. Temperaturas mínimas en ascenso en Lleida, Tarragona y Pirineo de Girona y con cambios ligeros en el resto; máximas en ascenso en el Valle de Arán y con cambios ligeros en el resto. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente sur por la tarde, ocasionalmente moderado.
- EXTREMADURA: poco nuboso en general, con nubosidad de tipo alto por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componentes sur y oeste, flojo.
- MADRID: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubosidad media y alta a partir del mediodía. Temperaturas máximas en ligero ascenso en el sureste; mínimas sin cambios relevantes. En general, viento flojo y variable, si bien será de componente sur y un poco más intenso durante las horas centrales.
- CASTILLA-LA MANCHA: por la mañana, cielos poco nubosos o despejados o con algún intervalo de nubes altas en el oeste, que irá desplazándose hacia el este; a partir del mediodía, se espera nubosidad de evolución en las provincias de Cuenca y Albacete. Posibles chubascos en el cuadrante suroriental, más probables en las Sierras de Alcaraz y Segura e Ibérica de Cuenca, sin descartar que sean localmente fuertes y que puedan ir acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en ascenso en Guadalajara, en ligero descenso en Albacete y con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios o en ligero ascenso en la mitad oriental. En general, viento flojo y de componente sur, con algún intervalo de moderado durante las horas centrales en la Mancha.
- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo con intervalos nubosos en el norte de Castellón y poco nuboso en el resto por la mañana, aumentando a intervalos nubosos de evolución diurna a partir del mediodía. Hay probabilidad de chubascos en el interior de Castellón y Valencia por la tarde, que no se descartan en el resto; en el interior del norte de Castellón hay baja probabilidad de que sean localmente fuertes y con granizo e irán acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en ascenso en el norte de Castellón, en descenso en el interior de Valencia y sin cambios en el resto; máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable las primeras horas, tendiendo a sureste flojo ocasionalmente moderado por la tarde.
- MURCIA: cielos poco nubosos aumentando a muy nubosos por la tarde, sin descartar chubascos que pueden ir acompañados de algunas tormentas, más probables en el norte de la región. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a sur o sureste, ocasionalmente moderados por la tarde.
- BALEARES: intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas, tendiendo durante la tarde a poco nuboso. Temperaturas es ascenso. Viento en general flojo del sur y sureste, con intervalos de brisas en Mallorca.
- CANARIAS: intervalos nubosos en zonas bajas del norte, así como en el oeste y este de Fuerteventura. Poco nuboso en el resto, con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas en ligero descenso, llegando a ser moderado en zonas de interior. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas. En cumbres, viento en general flojo del noroeste, aumentando por la tarde.
También te puede interesar