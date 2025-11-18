Las inspecciones no detectaron problemas en la residencia en la que murió Encarnita Polo

La Junta de Castilla y León no detectó problemas durante las inspecciones ordinarias realizadas a la residencia DomusVi, donde el pasado viernes falleció la artista Encarnita Polo, de 86 años, según los primeros indicios estrangulada por otro residente de 66 años.

Al ser preguntada al respecto, la vicepresidenta del Gobierno autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha comentado a los periodistas que los hechos se encuentran "bajo investigación judicial" Asimismo, ha precisado que su departamento realiza "las inspecciones periódicas y las visitas de seguimiento de todos los centros", incluido el de Ávila en el que apareció muerta la cantante y actriz Encarnita Polo. Al respecto, la consejera ha apuntado que la residencia de personas mayores DomusVi también ha sido objeto de este tipo de controles y seguimientos anuales y rutinarios, sin que se haya producido "mayor problema" en esas instalaciones.

Bajo custodia policial

Por otra parte, fuentes de la Fiscalía y del TSJ han informado a EFE de que el supuesto autor de la agresión que acabó con la vida de la artista no ha sido aún puesto a disposición judicial, encontrándose aún bajo custodia policial ingresado en una unidad de psiquiatría.

Además, la asociación El defensor del paciente se ha dirigido a la Fiscalía Provincial de Ávila para solicitar que "investigue de oficio" lo ocurrido en esta residencia, ya que "no es admisible que en una residencia los pacientes agresivos por su patología" se encuentren "con los demás, que son pacientes indefensos".

Por ello, este colectivo ha apelado a la fiscalía, teniendo en cuenta que "la seguridad de las residencias de ancianos privadas en España, se encuentra regulada por varias leyes y normativas que buscan garantizar la protección y el bienestar de los residentes".