Interior defiende que el Sistema VioGén funciona pese a las críticas de Andalucía y Galicia

El Ministerio del Interior ha defendido que el Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género (VioGén) funciona "perfectamente" ante las críticas recientes de Andalucía y Galicia, dos comunidades gobernadas por el Partido Popular. Según fuentes ministeriales consultadas por Europa Press, la seguridad de las víctimas ha estado garantizada "en todo momento" a pesar de las quejas recibidas.

La polémica se intensificó cuando la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, solicitó esta semana una reunión urgente con el ministro Fernando Grande-Marlaska tras lo que ha calificado como "un año de fallos" en el sistema. López denunció que desde la puesta en marcha de VioGén 2, los profesionales detectaron problemas de acceso a los datos de contacto de las víctimas.

"Cerca de un 80% de las notificaciones vienen de tal manera que no nos permiten acceder al teléfono", aseguró López en declaraciones a Canal Sur TV, subrayando que su objetivo no es generar alarma sino "salvar vidas" y "proteger a esas mujeres". La consejera afirmó haber contactado con los ministerios de Interior e Igualdad y con la Delegación del Gobierno en Andalucía sin obtener resultados satisfactorios.

Desde la Delegación del Gobierno en Andalucía han rebatido estas acusaciones, asegurando que "la Junta de Andalucía tiene acceso a todos los casos incluidos en el Sistema VioGén" y que resulta falso que se esté negando el acceso a los datos de contacto de las víctimas como denuncia el gobierno autonómico.

La Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia ha mostrado su apoyo a la posición andaluza, recordando que su consejera Fabiola García ya denunció esta situación en el Parlamento gallego en noviembre de 2024. Las autoridades gallegas han señalado que, pese a las mejoras incorporadas este año al sistema VioGén 2, siguen detectando errores que afectan a la valoración del riesgo de las víctimas.

"Estamos hablando de situaciones en las que se aplica un riesgo bajo a la víctima y finalmente acaban siendo agredidas", han argumentado desde la Xunta, citando el reciente caso de Martha, una joven de 21 años asesinada pese a figurar en el sistema con nivel de riesgo bajo.

Según los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior, hasta octubre de 2025 el Sistema VioGén tiene registrados 104.981 casos activos de víctimas de violencia de género, de los cuales 54.153 corresponden a víctimas con menores a cargo, cifras que subrayan la importancia de garantizar el correcto funcionamiento de esta herramienta de protección.