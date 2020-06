José Manuel Soto confiesa que se saltó el confinamiento: "Tras pasar un mes, como todo el mundo"

Cada vez que habla sube el pan. Sus tuits generan polémica y normalmente no dejan indiferente. Su defensa a la derecha española y sus críticas sangrantes, a veces rozando el bulo, hacia el Gobierno central hacen que José Manuel Soto se convierta en Trending Topic en Twitter tras darle a "Enviar mensaje" en la célebre red de microblogging.

En este lunes, el formato ha variado levemente, y el cantautor sevillano ha sido tendencia tras ofrecer una entrevista a un medio digital en el que ha cargado contra la izquierda española, ha repartido leña contra Fernando Simón, al que compara con el Ché Guevara, y en la que ha contado las virtudes de Vox.

"Se ha convertido en un icono de la izquierda por su aspecto bohemio y desaliñado, como lo fue el Che, pero lo cierto es que su gestión ha sido nefasta y ha estado plagada de improvisaciones y errores que han costado muchas vidas", ha expresado sobre Fernando Simón.

"No me extrañaría que lo presenten a la Alcaldía de Madrid, se ha hecho muy popular, pero yo echo en falta algo de autocrítica", ha espetado Soto, que también ha descartado que él mismo sea "una persona de ultraderecha" y se ha definido como una "independiente que dice lo que piensa".

Más sobre Vox:"Yo creo que Vox es una reacción lógica a la deriva totalitaria del PSOE. De hecho, antes de la moción de censura no tenía representación parlamentaria y ahora son la tercera fuerza política de España. Y no creo que Vox sea ultraderecha, ni un partido xenófobo, ni homófobo ni racista. De hecho creo que no conozco a nadie que sea nada de eso. España es un país mucho más abierto y tolerante de lo que muchos se empeñan en decir. Podemos, en cambio, es ultraizquierda pura y parece que a nadie le molesta".

Y la polémica en redes: su desfachatez saltándose el confinamiento. El autor de sevillanas confiesa que se saltó el confinamiento tras "un mes sin salir de casa, como todo el mundo". "Es absurdo estar tanto tiempo encerrado, ha sido muy duro para un sevillano estar encerrado toda la primavera, la época en que nuestra tierra celebra sus grandes fiestas, la Semana Santa, Feria de Sevilla, el Rocío... Además, ha sido una primavera espectacular con muchos días de lluvia y el campo estaba precioso", trataba de explicarse.

Los tuiteros además le recordaron un viejo y polémico tuit, que en su momento tuvo más de 40.000 retuits: