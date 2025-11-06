Los jóvenes toman conciencia del acoso escolar y un 67% actúa ante una agresión

La mayoría de los jóvenes saben que deben intervenir ante una situación de acoso escolar y son conscientes de la importancia de que toda la clase apoye a la víctima; actualmente casi siete de cada diez actúa cuando presencia un caso de agresión, aunque hay un 25% que solo lo hace "si es amigo".

La mayoría de las situaciones de acoso se producen en presencia de otros compañeros, que pueden tener un papel decisivo para detener la agresión y el 80% del alumnado señala que ha trabajado en la escuela lo qué es el acoso escolar y qué hacer para detenerlo.

En el Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, la Universidad Complutense y la Fundación Colacao recuerdan que según el I Estudio sobre el acoso escolar y el ciberacoso en España en la infancia y la adolescencia una de cada tres víctimas de acoso escolar (el 38%) y más de la mitad de las víctimas de ciberacoso (el 55%) todavía guarda silencio.

Al miedo de las víctimas se le suma el de un 15% de compañeros que no actúa y por eso los expertos educativos consultados por Efe recuerdan la importancia de que el acoso no sea tabú y se eduque a la sociedad en empatía y en el respeto a los derechos humanos.

"El acoso es la antítesis del respeto a los derechos humanos. Si limitamos ese consenso en derechos humanos el acoso puede crecer", señala a Efe la catedrática de la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), María José Díaz-Aguado, que ha dirigido este estudio.

Añade que hay que cambiar la cultural ancestral de dominio y sumisión que reproducen los acosadores cuando "usan la violencia para conseguir poder".

"Fomentar la empatía desde pequeños y un clima de confianza en casa y en el colegio, que el niño de 10 años se atreva a contar y sepa que pedir ayuda no es sinónimo de ser débil", coincide la directora del Máster en Acoso Escolar y Mediación de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), Antonia Martí.

Martí recuerda a Efe que los padres y madres tardan una media de año y medio en saber lo que pasa.

El apoyo de los compañeros

"El acoso cesa si el grupo de iguales apoya a la víctima", señala también Díaz-Aguado, que añade que el alumnado que trabaja en clase sobre cómo afrontar el acoso escolar tiene menos riesgo de ser víctima o acosador.

"Parece actuar como una especie de vacuna que proporciona cierta protección", recalca.

El informe concreta que entre el alumnado que ha sufrido, ejercido o presenciado acoso durante los dos últimos meses, el 67% actúa. El 42% intenta cortar la situación aunque no sea amigo de la víctima y el 25% lo hace "sólo si es amigo".

Un 15% cree que debería impedir el acoso, pero no hace nada (probablemente por miedo), y el 8% señala que no es "su problema".

Sin embargo, seis de cada diez jóvenes considera muy eficaz "que toda la clase apoye al estudiante agredido sin dejarle solo".

Y como segunda medida apuntan la de "educar en igualdad y respeto mutuo para que nadie acose al que es diferente".

'EnlazHadas', un proyecto de ayuda entre iguales

El IES Madrid Sur lleva una década trabajando en el programa EnlazHadas, para que los propios alumnos motiven a aquellos compañeros que les cuesta socializar, integrarse o participar.

Se trata de un proyecto que genera bienestar y una red de apoyo entre iguales.

Alumnos y monitores se reúnen una vez a la semana con otros para hacer actividades que refuercen la autoestima, la personalidad o para ayudar a verbalizar sentimientos.

"Se sienten seguros, hacen vínculos con otras personas y además el grupo ejerce como observatorio de convivencia" porque conoce situaciones que pueden llegar a ser acoso, señala a Efe Leonor Alcarria, profesora de francés e impulsora de este programa que se ha trasladado desde hace tres años al IES San Isidro de Madrid.

Prevención temprana

La Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar (Aepae) señala que implementar iniciativas desde infantil puede ayudar a disminuir en un 67% la presencia del acoso en los colegios.

Juegos educativos para expresar emociones, fomentar la inteligencia emocional en las aulas de los más pequeños o concursos de pintura contra el bullying ayudan a tomar conciencia al inicio de curso.

La Fundación Cibervoluntarios da talleres gratuitos en los centros para prevenir, detectar y frenar el acoso digital a través del programa Para, piensa, conéctate.

La directora del Máster en Acoso de la Universidad Internacional de Valencia avisa de los nuevos tipos de violencia que llegan con la inteligencia artificial, que está generando diferentes formas de agredir.

Martí recalca a Efe que son muchos los profesores que buscan formación de forma voluntaria y "todos dicen que sienten falta de recursos y estrategias enfocadas en la prevención".

Corregir la conducta de los acosadores

En los últimos años se han producido más avances en lograr que las víctimas cuenten lo que les ha ocurrido que en corregir la conducta de los acosadores.

El 65% de los acosadores reconoce que no habla con personas adultas sobre su conducta, por lo que difícilmente pueden ayudarle a cambiar.

"Sin duda es menos difícil apoyar a la víctima que corregir la conducta de un acosador", señala Díaz-Aguado.

La catedrática en Psicología de la UCM incide en que para ayudarles a cambiar hay que hacerles ver que pueden conseguir poder sin violencia, ayudarles a superar su justificación de la violencia culpando a las víctimas y a arrepentirse del acoso y a reparar el daño originado.

"Cuando estos tres cambios -cognitivo, emocional y de reparación- se integran en un proceso global, su eficacia aumenta", puntualiza a Efe.