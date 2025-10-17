La ministra de Juventud e Infancia alerta sobre la violencia digital entre menores

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha lanzado una contundente advertencia sobre la exposición de menores a contenidos violentos a través de las pantallas, con especial énfasis en la pornografía. Durante la presentación del libro 'Cuando la cigüeña empezó a ver porno. Una guía para padres de hoy', celebrada este jueves en la sede ministerial, Rego ha manifestado que "tener un móvil a los 11 años a lo mejor tiene que dejar de molar".

El acto, que ha contado con la participación de las autoras Miriam Al Adib y Diana Al Azem, ha servido como plataforma para debatir sobre los riesgos del acceso temprano a dispositivos móviles. "Hay que elevar socialmente la preocupación para que cada vez más familias entiendan que no es normal dar un móvil tan pronto", ha señalado la ministra, aunque ha matizado que no se trata de "culpabilizar a las familias" ya que el tema constituye un "desafío social" de primer orden.

"Que internet deje ser un entorno salvaje"

Rego ha defendido con firmeza la necesidad de establecer marcos regulatorios efectivos, destacando la importancia de la Ley de entornos digitales seguros actualmente en trámite parlamentario. Esta normativa, según ha explicado, busca que "Internet deje de ser territorio salvaje" y que las plataformas asuman responsabilidades que hasta ahora han eludido.

La ministra ha puesto el foco en cómo el capitalismo digital administra la intimidad de los usuarios, ofreciendo "una ilusión de libertad mientras define qué cuerpos se muestran, qué placeres se premian, qué afectos se borran". Este control se ejerce, según Rego, con la eficacia propia de la tecnología y aprovechando la impunidad derivada de la ausencia de regulación adecuada.

"Cada clic, cada segundo de atención, cada imagen compartida genera beneficio", ha alertado la ministra, subrayando la necesidad de poner límites a las plataformas digitales que operan con enorme poder en el entorno online. Como respuesta a esta situación, además de la mencionada ley, el ministerio está desarrollando la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros, una iniciativa que pretende reunir a jóvenes, infancias, familias y entorno educativo para reflexionar conjuntamente sobre la relación con lo digital.

Verificación de edad y acompañamiento familiar

Entre las medidas concretas que contempla la nueva legislación, Rego ha destacado los mecanismos de verificación de edad "por defecto" que deberán implementar las plataformas. Paralelamente, ha insistido en la importancia del papel familiar, animando a los padres a escuchar y acompañar a sus hijos "sin alarmismo" para construir espacios de confianza donde puedan "hablar sin miedo".

"La verdadera protección es la que nace de la confianza y no del control", ha afirmado la ministra, quien ha calificado el libro presentado como "una llamada de atención y una invitación a no resignarse a un mundo donde los dueños de los algoritmos lo decidan absolutamente todo".

Acceso infantil a la pornografía

Las autoras del libro han aportado cifras alarmantes sobre la situación actual. Diana Al Azem ha señalado que niños de apenas 8 años tienen ya sus "primeros contactos" con contenido pornográfico "de forma accidental", incluso a través de versiones pornográficas de dibujos animados populares. "El porno les busca", ha advertido la experta.

Por su parte, Miriam Al Adib ha contrapuesto dos estadísticas reveladoras: "El 90% de los adolescentes ve o ha visto porno" mientras que, simultáneamente, "el 90% de los padres cree que su hijo jamás ha visto porno". Esta brecha de percepción evidencia la magnitud del problema y la necesidad de acción.

Las especialistas han coincidido en que, aunque es imposible mantener a los menores "en una burbuja", sí resulta fundamental proporcionarles una educación sexual de calidad que les ofrezca alternativas fiables a la información que puedan encontrar en internet. Para ello, recomiendan a los padres formarse adecuadamente y construir desde el nacimiento entornos basados en "el amor y la confianza".