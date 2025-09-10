Mónica García resalta el "descenso esperanzador" de suicidios y pide más trabajo para reducir las 3.846 muertes de 2024

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha resaltado el "descenso esperanzador" de los últimos datos de muertes por suicidio en España, una tendencia que, según ha señalado, demuestra que "se va en la buena dirección", sin embargo, ha insistido en la necesidad de seguir trabajando con la "misma convicción" para reducir las 3.846 muertes registradas en 2024. "No nos podemos conformar, porque siguen siendo casi 4.000 personas cada año, 11 vidas perdidas cada día, que nos recuerdan que nos queda mucho por hacer, que tenemos muchísimos retos y desafíos que no son pocos ni son pequeños", ha señalado García durante la inauguración de la jornada 'Prevención Integral del Suicidio: territorio y comunidad', que se ha celebrado este miércoles en el Ministerio de Sanidad en el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio.

García ha recordado que, para abordar el suicidio, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha durante los últimos años el Comisionado de Salud Mental, el Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024 y el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027.

"Tenemos un Comisionado que tiene el firme propósito de poner orden, impulso y mirada en los determinantes sociales de la salud y de la salud mental. Tenemos un nuevo Plan de Salud Mental, aprobado conjuntamente con todas las comunidades autónomas, que ha ampliado sus objetivos y sus prioridades. Y, por primera vez en nuestra historia, tenemos el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio que tiene un espacio propio, que cuenta con un presupuesto propio, con indicadores propios y con vocación de permanencia", ha explicado García.

Al hilo, la ministra ha apostado por "poner el foco" en los determinantes sociales de la salud para tratar el suicidio: "Porque el suicidio no se entiende únicamente dentro de las paredes de una consulta, sino también en todo aquello que nos ocurre fuera, en la vida cotidiana".

Tras ello ha pedido trabajar con los colectivos vulnerables, ya que, a su juicio, "la conducta suicida es más frecuente ahí donde la vida es más difícil, entre quienes no tienen acceso a una vivienda".

Asimismo, ha destacado el problema de la soledad no deseada, algo que "duele" y que "puede convertirse en un riesgo para la salud". "Necesitamos tejer vínculos, tejer comunidad, redes de apoyo, herramientas comunitarias que devuelvan la campaña y sentido a la vida de las personas", ha añadido.

Por último, ha recordado que los hombres se suicidan en España tres veces más que las mujeres, aunque ellas realizan más intentos no letales. "Tenemos el deber de atender también estas diferencias. Las masculinidades todavía les impiden pedir ayuda. También debemos ayudar a las mujeres jóvenes que conviven con violencias y expectativas imposibles".