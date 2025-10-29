Muere atropellada por un autobús una menor de 14 años en Barcelona

Una joven de 14 años falleció la noche de este martes en Barcelona atropellada por un autobús de una línea interurbana por causas que se están investigando, ha informado el ayuntamiento de la capital catalana.

El accidente tuvo lugar poco después de las 21:45 a la altura del número 107 de la Gran Via de Carles III, en el cruce con la Avenida Diagonal, cuando un autobús de la compañía Monbus que cubre la línea exprés X43 atropelló mortalmente a la joven.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana de Barcelona para realizar el atestado correspondiente y esclarecer las causas del siniestro. También acudieron unidades de Bomberos de Barcelona y ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Esta es la novena víctima mortal por accidente de tráfico en la capital catalana este 2025. El Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado su pésame a la familia y amigos de la víctima y ha reafirmado su compromiso para continuar trabajando con el fin de reducir las víctimas en los siniestros de tráfico.