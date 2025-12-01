Muere una niña de 12 años con autismo en la piscina de un centro deportivo en Vila-real

Una niña de 12 años ha fallecido esta tarde en la piscina del centro de tecnificación deportiva de Vila-real (Castellón) cuando se encontraba realizando natación adaptada.

El Ayuntamiento de Vila-real ha confirmado el fallecimiento de la niña, que pertenecía al Club Tritons de natación. La menor, según las mismas fuentes, asistía al instituto Miralcamp de la localidad. Desde el consistorio han señalado que a pesar de la rápida intervención del personal técnico presente, así como de la Policía Local, los servicios sanitarios y los equipos de emergencia, "no ha sido posible salvarle la vida".

Fuentes conocedoras del caso han explicado a EFE que se trata de una niña de 12 años que tenía autismo. El suceso habría ocurrido sobre las 17:00 en una de las piscinas del centro deportivo.La Policía Local y la Policía Nacional han acudido al lugar para controlar la afluencia de usuarios e impedir el acceso a las instalaciones mientras actuaban los servicios médicos.

Los padres de la menor han expresado que quieren recordar "a una niña siempre alegre, que luchó con valentía ejemplar contra las dificultades derivadas de su autismo, convirtiéndose en un referente de esfuerzo, superación y luz para quienes la conocieron". El Ayuntamiento declarará un día de luto oficial en la ciudad, durante el cual quedarán suspendidas las actividades lúdicas organizadas por el consistorio y las banderas ondearán a media asta como muestra de luto y respeto.