Muere una niña de 6 años tras ser atendida en una clínica dental en Alcira (Valencia)

Una niña de seis años ha fallecido tras haber sido atendida en una clínica dental privada de Alcira (Valencia), mientras que otra menor, de 4 años, atendida en la misma clínica, se encuentra ingresada en el hospital Clínico de València.

Según han informado a Efe fuentes de la Conselleria de Sanidad, a las 16:52 del jueves una niña de seis años ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida esa misma mañana en una clínica dental privada, según consta en el informe del responsable de la guardia de Urgencias del hospital.

Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito, según las mismas fuentes.

Previamente, a las 15:11 había acudido al mismo hospital otra niña, de 4 años, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.

Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde permanece ingresada.

Este viernes, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y han ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental donde fueron atendidas las dos niñas.