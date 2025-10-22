Netflix se alía con Mattel y Hasbro para lanzar juguetes del fenómeno viral ‘Las guerreras K-Pop’

Netflix ha sellado un acuerdo sin precedentes con los gigantes del juguete Mattel y Hasbro para producir una extensa línea de productos inspirados en su fenómeno viral de animación 'Las guerreras del KPop'. Este movimiento estratégico responde a la enorme demanda de los seguidores que desean incorporar a estos personajes en su vida cotidiana.

Según ha comunicado la plataforma, Mattel y Hasbro serán co-licenciatarias globales para el desarrollo de juguetes basados en esta exitosa producción. "Estas alianzas de licencia sin precedentes ayudarán a satisfacer la enorme demanda de los seguidores de tener a estos personajes favoritos como parte de su vida diaria y marcan otro hito importante para el gran éxito mundial de Netflix", indica la compañía en su comunicado oficial.

El acuerdo establece que Mattel comercializará una amplia gama de productos temáticos que incluirán muñecas, figuras de acción, accesorios, coleccionables, sets de juego y colaboraciones con marcas compartidas, entre otros. Estos artículos comenzarán a distribuirse a partir del próximo año 2026.

Por su parte, Hasbro desarrollará una línea de productos innovadores para 2026 que contará con peluches especiales, electrónica juvenil y juegos de rol inspirados en la exitosa película de animación.

Un fenómeno sin precedentes

Estrenada en junio de este año 2025, 'Las guerreras del KPop' ha batido todos los récords convirtiéndose en la película más vista en la historia de Netflix, acumulando más de 325 millones de visualizaciones a nivel mundial en apenas 91 días, según datos proporcionados por la propia plataforma.

El impacto del filme trasciende lo audiovisual para convertirse en un auténtico fenómeno musical. La banda sonora ha alcanzado el número uno en Billboard 200 y acumula 8.300 millones de reproducciones en todo el mundo. Especialmente destacable es el single "Golden" del grupo ficticio HUNTR/X, que ha superado los cien millones de reproducciones semanales por primera vez, según datos de Billboard.

La fiebre por 'Las guerreras del KPop' ha llegado incluso al ámbito de los disfraces, ocupando los cinco primeros puestos de los atuendos más buscados para Halloween de este 2025, lo que demuestra el extraordinario impacto cultural de sus personajes entre el público.