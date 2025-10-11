¿Por qué no ha habido sorteo de Lotería Nacional este sábado 11 de octubre?

Este sábado 11 de octubre no se ha celebrado el sorteo habitual de la Lotería Nacional, circunstancia que puede haber llamado la atención de muchos jugadores. La razón no es un fallo ni una cancelación inesperada, sino una decisión planificada: el sorteo se traslada al domingo 12 de octubre para coincidir con el Día de la Hispanidad.

Cada año, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) organiza un Sorteo Extraordinario con motivo de esta festividad. Se trata de un evento especial que sustituye al sorteo ordinario del sábado y que ofrece premios de mayor cuantía. En esta ocasión, se emitirán diez series de cien mil billetes, con un precio de 150 euros cada uno (el décimo vale 15 euros) y el premio especial asciende a casi quince millones de euros, una cifra muy superior a la de los sorteos semanales.

Por tanto, en lugar de celebrarse el sábado por la mañana, el sorteo extraordinario tendrá lugar el domingo a las 21:00, en un horario más acorde con el carácter conmemorativo del Día de la Hispanidad. Así que la Lotería Nacional reserva para este 12 de octubre su gran cita, con una mayor cuantía en premios.