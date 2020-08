La nota de unos vecinos a una pareja fogosa y la magistral respuesta

Nota viral de unos vecinos molestos por las relaciones sexuales ruidosas de una pareja. Los vecinos se quejaban de que era verano y que todo se escuchaba con las ventanas abiertas en todo el bloque "hasta las palmadas en el culo". Se quejaban de que trabajaban al día siguiente y así era imposible. Esta fue la nota que pusieron en el bloque:

"A los vecinos que esta pasada madrugada a las 4:30 estabais gozando como perros deciros que hay gente que trabajamos y madrugamos y que recordéis que en verano dormimos con las ventanas abiertas y en el silencio de la noche se escucha todo. Hasta las palmadas en el culo. La próxima vez cerrad la ventana campeones o gritad algo menos".

Ante esto, una escueta respuesta de los ruidosos y fogosos vecinos, Sergio y Edu: "Lo sentimos. Procuraremos contenernos. Firmado Sergio y Edu". La respuesta ha sido escrita en un post it con una firma abajo que ha causado furor: la firma de Sergio y Edu y en medio un corazón de amor.

>