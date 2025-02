El número dos del Vaticano, contundente: "Hablar de la renuncia del Papa es una especulación inútil"

Roma/El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó que hablar de una posible renuncia del papa Francisco, hospitalizado desde hace ocho días en el hospital Gemelli de Roma con una neumonía bilateral, es "una especulación inútil". "Todo me parece una especulación inútil. Ahora pensamos en la salud del Santo Padre, en su recuperación, en su regreso al Vaticano: éstas son las únicas cosas que cuentan", declaró en una entrevista publicada este sábado al diario italiano 'Corriere della Sera'.

El número dos del Vaticano aseguró que "Gracias a Dios, las noticias que llegan de Gemelli son alentadoras y el Papa se está recuperando". "Se le ha enviado documentación y esto significa que está evolucionando bien", subraya Parolin, quien, respecto a una posible visita suya, añadió que "es mejor que permanezca protegido y que tenga el menor número posible de visitas, para poder descansar y hacer así más eficaces las terapias a las que se está sometiendo".

Respecto a los rumores de reuniones de cardenales y noticias falsas, el secretario de Estado aseguró: "Honestamente, debo decir que no sé si existen tales maniobras y trato, en todo caso, de mantenerme al margen".

Por otra parte, observó, "creo que es bastante normal que en estas situaciones puedan difundirse rumores incontrolados o se haga algún comentario inapropiado: ciertamente no es la primera vez que sucede. Pero no creo que haya ningún movimiento en particular, y hasta ahora no he oído nada parecido".

El Papa seguirá en el hospital al menos toda la semana que viene hasta que esté curado de su neumonía bilateral y pueda continuar el tratamiento en su residencia en Santa Marta pero "se necesitará tiempo", aseguro este viernes en una rueda de prensa el doctor Sergio Alfieri, responsable de Cirugía del hospital Gemelli de Roma y que operó a Francisco en las anteriores ocasione.

Alfieri explicó que aunque está respondiendo bien al tratamiento, "el Papa no está fuera de peligro" porque tiene una infección polimicrobiológica a la que se sumó una neumonía bilateral,y además camina poco y tiene 88 años lo que hacen de él "un paciente frágil". Pero aseguraron que actualmente "no está en peligro de vida" que "está mucho mejor de cómo llegó".

Último parte médico

El papa Francisco descansó bien durante la noche de este sábado y para guardar absoluto reposo este domingo sólo se difundirá el texto del ángelus como la semana pasada, mientras que comienza al menos otra semana de hospitalización en el Gemelli de Roma debido a la neumonía bilateral que se le diagnosticó, informó el Vaticano.

Al igual que el domingo pasado, el Vaticano difundirá sólo el texto del ángelus para que el papa pueda descansar. Durante la hospitalización de 2021 tras ser operado del colon, Francisco había celebrado el ángelus asomado al balcón de su habitación del décimo piso del Gemelli.

El Pontífice fue ingresado el pasado viernes en el hospital Gemelli de Roma por sus problemas respiratorios, que resultaron deberse a una bronquitis por infección polimicrobiológica a la que se sumó una neumonía bilateral.

Desde su hospitalización, hace más de una semana, su cuadro clínico ha sido calificado de "complejo" y ha requerido varios cambios de terapia farmacológica.

Los médicos explicaron que el Papa llegó con el problema de la infección y que sólo algunos días después surgió la neumonía bilateral.