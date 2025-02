El Papa mejora, pero "no está fuera de peligro" y seguirá al menos una semana ingresado

Los médicos del Hospital Gemelli de Roma han asegurado que el Papa "está respondiendo bien al tratamiento", pero "no está fuera de peligro" debido a que padece una infección polimicrobiana, es una persona de 88 años "frágil" y con antecedentes médicos, aunque han destacado que han observado una mejoría, que mantiene su "buen humor", sigue leyendo y firmando documentos.

En una rueda de prensa sobre la salud del Pontífice, los médicos que le atienden aseguraron que actualmente "no corre peligro su vida" que "está mucho mejor de cómo llego", pero eso no quiere decir que "esté fuera de peligro" y recalcaron que Francisco "sabe que su situación es grave". "A la pregunta '¿el Papa está fuera de peligro?'. No, el Papa no está fuera de peligro", ha precisado este viernes uno de los médicos que están tratando a Francisco en el hospital, en una rueda de prensa.

Adelantaron que el Papa seguirá en el hospital al menos toda la semana que viene hasta que esté curado de su neumonía bilateral y pueda continuar el tratamiento en su residencia en Santa Marta, pero "se necesitará tiempo".

Explicaron que Francisco sufre una bronquiectasia y una bronquitis asmática crónica y por tanto es un "paciente frágil" en este aspecto, pero que "no tiene otras patologías" y que tiene "un corazón fuerte" y aseguraron que "está respondiendo bien al tratamiento".

Los médicos pusieron el ejemplo que incluso hoy fue a rezar a la capilla del hospital y que sigue con su buen humor.

"No es una persona que se rinda", añadió Luigi Carbone, el médico de la Dirección de la Sanidad del Vaticano y que es el responsable de la salud del pontífice.

Confirmaron que el Papa no necesita de respiración asistida y que sólo le administran un poco de oxígeno cuando es necesario.

El Pontífice, de 88 años, fue ingresado el pasado viernes en el hospital Gemelli de Roma por sus problemas respiratorios, que resultaron deberse a una bronquitis por infección polimicrobiológica a la que se sumó una neumonía bilateral.

No obstante, las fuentes señalaron que se trata de una neumonía localizada en determinados lóbulos o puntos del pulmón del Papa.

Desde su hospitalización, hace una semana, su cuadro clínico ha sido calificado de "complejo" y ha requerido una terapia farmacológica adicional.

Sin embargo, tras el boletín del martes, que levantó preocupación sobre la situación del pontífice al revelar que le había aparecido dicha neumonía bilateral, la últimas comunicaciones del Vaticano apuntan a una "ligera mejoría".