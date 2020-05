Pau Donés emociona con su vídeo de regreso 'Eso que tú me das'

Jarabe de Palo ha publicado el vídeo de su single Eso que tú me das, parte del álbum Tragas o escupes, el regreso oficial a la música de Pau Donés y que está disponible en plataformas digitales desde el 26 de mayo.

"Eso que tú me das es mucho más de lo que te he pedido", dice el estribillo de una canción luminosa, vitalista y optimista, una tónica de buen rollo que se percibe en el vídeo, en el que reaparece Pau Donés, quien en 2015 hizo público que tenía un cáncer, del que se está tratando.

La canción quiere servir como agradecimiento a todos sus seguidores que le han apoyado en estos momentos difíciles, como expresa en una nota compartida por su discográfica:"'Eso que tú me das' es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido"

"Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no", expresa Donés en la nota.

El cantante expresa su agradecimiento a los "amigos desconocidos" que con sus palabras de aliento le hicieron "superar momentos difíciles".

"Gente supongo que de todo tipo (amigos desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos, no esperaban nada de mí", añade.

"Estoy hablando de los amigos, personas que te conozcan o no y por encima de todo, te quieren. Ya lo dicen, quien tiene un amigo tiene un tesoro. ¡Y tanto que lo tiene! A todos mis tesoros, os conozca o no, muchas gracias!", ha expresado el cantante.

El álbum Tragas o escupes, que se publicará en formato físico más adelante, incluye Vuelvo, la canción que Pau Donés grabó desde el balcón de su casa para anunciar su regreso a la música después de su retirada en enero de 2019.

El cantante, que hizo público que tenía un cáncer en 2015, anunció entonces su retirada de la música, en un vídeo en el que ya expresó que volvería: "Adiós, pero hasta luego. No sé cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero volveremos".