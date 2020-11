Fox News corta a la secretaria de prensa de la Casa Blanca por sus acusaciones de fraude electoral

La noche del pasado lunes, la cadena estadounidense Fox News cortó las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, mientras acusaba a los demócratas de “dar la bienvenida” al fraude y al voto ilegal.

“Ella está acusando a la otra parte de dar la bienvenida al fraude y al voto ilegal. A menos que tenga más detalles para respaldar eso, no puedo con buen ánimo continuar mostrándoles esto”, dijo el presentador de Fox News, Neil Cavuto, mientras emitían en directo la rueda de prensa que se estaba celebrando en Washington.

“Tal vez tengan algo que respalde eso, pero esa es una carga explosiva para hacer parecer que el otro lado esté manipulando y engañando efectivamente”, continuó Cavuto.

Fox News cuts away from Kayleigh McEnany and the Trump campaign's press conference: "Unless she has more details to back that up, I can't in good countenance continue showing you this" pic.twitter.com/BqeXINaZwe