Una publicación en Instagram delata su paradero: La Policía sitúa en Cuba a Martiño Ramos, el profesor condenado a 13 años por violar a alumna

Martiño Ramos Soto, el docente condenado a trece años y medio de cárcel por abusar y violar repetidamente a una de sus alumnas, estaría en Cuba, según la Policía, que hace referencia a la cuenta de Instagram del profesor, en la que se exhibe con un mensaje alusivo a La Habana.

"Por los estrechos cangilones de la Habana Vieja, un despacioso abanico de bienandanzas discretas y curvas ceñidas con placidez sonora", indica su texto en la red social.

Con su huida evitó ingresar en prisión por un delito sexual en el que sometió a la víctima a prácticas sádicas y, según las investigaciones, se habría trasladado en julio a la isla caribeña.

El ex militante de la extinta En Marea era conocido en su ciudad, Orense, tanto por las clases de Música que daba como por su activismo en diferentes causas. En la mencionada red social tiene una foto de perfil con el pelo más corto, hace uso de su segundo apellido únicamente y publica imágenes que dejan entrever que ha podido estar trabajando como fotógrafo y en algunas galerías de arte.

Ramos Soto, uno de los diez nombres de los reclamados por la justicia española, cuya localización y arresto es prioritaria para la Sección de Fugitivos, se hizo pasar por un joven para contactar con su víctima, a la que conocía desde que tenía tres años y con la que él contactó cuando cursaba sexto de Primaria.

Ocultó su identidad, también su aspecto, y fingió ser un adolescente que quería ayudarla a solucionar sus problemas.

Tras ganarse su confianza, empezó a pedir fotos y vídeos a la alumna desnuda. Ante la insistencia de la menor por conocer su identidad, la cito en el aula, donde se quedó en shock al descubrir quién era.

A partir de ese momento, consiguió quedar con ella "en varias ocasiones", como figura en la sentencia, en muchas de las cuales le propinó "azotes y bofetadas"; una de ellas le dio una paliza y la dejó en un monte abandonada.

La Audiencia Provincial de Ourense lo condenó a 13 años y medio por abusar sexualmente de esta niña a la que contactó a través de Instagram, sin identificarse. El tribunal, además, lo inhabilitó durante 21 años y medio para ejercer cualquier profesión u oficio, retribuido o no, que conllevase contacto regular y directo con personas menores de edad.

También le impuso ocho años y medio de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse por cualquier medio y aproximarse a la víctima, a su domicilio, lugar de estudio o trabajo, durante 20 años y medio, así como el abono de una indemnización de 30.000 euros.

En la resolución se señala que la menor, ante el brutal episodio en el que le dio puñetazos en el pecho, nalgas y costillas, y la abandonó sin preocuparse de su estado, decidió bloquear al acusado en las redes sociales. Al reanudarse el curso escolar, en septiembre de 2021, expuso los hechos en el colegio, formalizando la denuncia ante la Guardia Civil.

El profesor que hoy tiene 50 años, según el tribunal, era perfectamente conocedor de la edad y de la fragilidad emocional de la menor, derivada principalmente de un grave problema familiar, y se aprovechó de estas circunstancias, según el fallo.

El escrito destacaba igualmente la "categórica persistencia" en la incriminación, los testimonios de alumnas y los informes forenses.

El subdelegado de Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha explicado a la prensa este lunes que el tema "está centralizado en Madrid" y se ha puesto a la Interpol en conocimiento de estos hechos. "El Gobierno de España y la Policía siguen trabajando para que esta persona condenada cumpla definitivamente su pena en España", ha dicho.

También este lunes se ha conocido que la Audiencia Provincial de Orense emitió el 31 de octubre una solicitud de extradición; una petición que ya ha sido tramitada por el Ministerio de Justicia, si bien no existe un acuerdo con las autoridades de La Habana.