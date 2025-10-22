Rocío Aguirre (Vox) minimiza los asesinatos machistas: "Son 48 al año"

En lo que va de 2025 hasta 32 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en España, la última este lunes 20 de octubre, asesinada por su ex novio delante de su bebé de 15 meses; pero la diputada de Vox Rocío Aguirre, hermana de quien fuera presidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012) Esperanza Aguirre (PP), ha protagonizado una peculiar intervención en el Congreso al minimizar la violencia machista con un dato descontextualizado y una expresión que evidencia duras notas negacionistas. “Son 48 al año”, dijo Aguirre, en referencia al número de mujeres asesinadas en 2024 por violencia de género.

Mientras pronunciaba la frase, la diputada empezó a decir la palabra “solo”, aunque se detuvo a mitad, dejando entrever una trivialización del drama que viven miles de mujeres fruto de un machismo exhacerbado de la sociedad; entiendiendo el asesinato como el desenlace fatal de innumerables fórmulas de maltrato y violencia machista.

“Las 1327 mujeres asesinadas merecen respeto”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, respondió recordando que desde que existen registros oficiales en 2003, 1.327 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. “Son vidas que merecen respeto. Son mujeres que vivían aterrorizadas, y los recursos públicos son imprescindibles para protegerlas”, señaló la ministra, acusando a Vox de ser un “partido negacionista” que pone en riesgo los avances conseguidos en igualdad.

Asimismo, Redondo se dirigió además a la bancada del Partido Popular, advirtiendo que “están alimentando un monstruo que se los va a comer”, en referencia a la alianza y el discurso compartido en varios gobiernos autonómicos con la formación de extrema derecha.

Durante su intervención, Aguirre acusó al Gobierno de “abrir las puertas de España de par en par” a inmigrantes “procedentes de culturas que denigran a la mujer” y aseguró que “el 40% de las agresiones sexuales las cometen extranjeros”, pese a que los datos del Ministerio del Interior desmienten estas afirmaciones.

El discurso de Vox desvía el foco de la violencia estructural que sufren las mujeres en el ámbito doméstico, donde la mayoría de los agresores son españoles y conocidos por las víctimas. Las palabras de Aguirre llegan además pocos días después de que el Observatorio del CGPJ publicara un aumento del 2,69% en las denuncias por violencia de género, con casi 52.000 denuncias solo en el segundo trimestre del año.

En lo que va de 2025, 32 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Cada una de ellas es una víctima de un sistema que aún falla en su protección. Mientras tanto, el negacionismo político crece en las instituciones, banalizando una violencia que sigue siendo la mayor expresión del machismo.