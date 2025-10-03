Sanidad reconoce el malestar acumulado de los médicos y respeta su derecho a la huelga

El Ministerio de Sanidad ha admitido que reconoce el "malestar acumulado" por los médicos tras años de sobrecarga, favorecida por "un Estatuto Marco desactualizado y por la falta de compromiso de muchas comunidades gobernadas por la derecha, que han mantenido la precariedad y el deterioro de la salud pública".

Sanidad ha hecho estas consideraciones al hilo de la jornada de huelga de los médicos convocada este viernes como muestra de rechazo al borrador propuesto por el Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, y cuya negociación ha encallado.

La huelga está convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (ESSM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), y cuenta con el respaldo del Foro de la Profesión Médica, la Organización Médica Colegial y otras organizaciones.

Fuentes de Sanidad han recordado a los médicos que el Estatuto llevaba 22 años atascado y que la reforma mejora los derechos de todo el personal sanitario, reduce la precariedad y pone fin a las guardias de 24 horas, algo que llevaban reclamando los profesionales desde hace décadas.

Gracias a ella, han dicho estas fuentes, la sanidad pública será más moderna, más equitativa y más segura, y los profesionales tendrán mejores condiciones para cuidar de los pacientes.

Sanidad también ha subrayado que la negociación está abierta a las comunidades autónomas, que tienen la mayor parte de las competencias en personal, plantillas y retribuciones.

El objetivo, han dicho, es que la norma nazca con el máximo consenso posible y con garantías de aplicación en todo el país. Esta decisión no rompe el diálogo social sino que "consolida lo acordado con los sindicatos y añade a las autonomías para culminar la reforma".

También han insistido en que un Estatuto solo para médicos rompería la cohesión y generaría desigualdades.

"En el sector público no existen estatutos por categoría (jueces, docentes, fuerzas de seguridad) sino normas generales con secciones específicas para cada profesión. La vía más justa y eficaz es un Estatuto común, con derechos diferenciados donde es necesario, evitando corporativismos que debiliten la sanidad pública", han remarcado.

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha expresado "el máximo respeto a todas las movilizaciones" y ha dicho entender el malestar de los médicos y las médicas.

En declaraciones a los medios antes del acto para presentar la campaña de promoción de hábitos saludables en la infancia, ha recordado que el Estatuto marco que rige las relaciones laborales es de 2003 y "la voluntad" de su ministerio es reformarlo para cambiar esas condiciones laborales que hacen que a día de hoy los médicos tengan una situación laboral precaria que no responden al siglo XXI.

"Hemos tenido más de 60 reuniones con comunidades autónomas y con sindicatos en un nuevo texto que mejora las condiciones laborales", disminuyendo las jornadas de trabajo, las guardias de 24 a 17 horas y poniendo límites a las jornadas extenuantes y a las jornadas semanales y anuales".

Por ello, ha pedido a los médicos que "vayan al texto y que vean que la mayoría de las reivindicaciones están allí representadas" y ha insistido en que es un Estatuto para todos los profesionales sanitarios: "No lo queremos fragmentar".

Respecto a las demoras en Andalucía en los diagnósticos de cáncer de mama, ha dicho estar "seriamente preocupada" pero lo ha vinculado a la privatización de servicios en ciertas comunidades autónomas y a la falta de inversión en sanidad pública, como el caso de Andalucía y la Comunidad de Madrid, las autonomías que menos invierten por habitante en sanidad.