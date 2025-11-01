El sorteo de Euromillones sigue aumentando el bote sin ganadores de primera categoría

El sorteo de Euromillones del viernes 31 de octubre de 2025 no registró ningún acertante de primera categoría, es decir, nadie logró acertar los cinco números más las dos estrellas, por lo que el bote para el próximo sorteo, que se celebrará el martes 4 de noviembre de 2025, ascendió a 84 millones de euros. En España, sin embargo, sí hubo un ganador de segunda categoría (cinco números más una estrella), que se hizo con un premio de 405.711,36 euros. El boleto afortunado fue validado en la administración 17 de Elche, en Alicante.

Además, en el sorteo participó el tradicional premio adicional conocido como El Millón, cuyo boleto ganador fue registrado en la administración 2 de Rianxo, La Coruña. La combinación ganadora del sorteo estuvo integrada por los números 5, 14, 38, 43 y 45, y las estrellas 7 y 11. El precio del boleto en España se mantiene en 2,5 euros, manteniendo la mecánica por la que se deben seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas entre el 1 y el 11.

Euromillones, que fue celebrado por primera vez en febrero de 2004 en París, es una lotería transnacional en la que pueden participar ciudadanos de España, Suiza, Francia, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Austria, Bélgica y Luxemburgo. Cada sorteo ofrece la posibilidad de obtener premios en diferentes categorías, desde el mayor, que corresponde a acertar todos los números, hasta otras once categorías que también contemplan premios de menor cuantía.

El desarrollo del sorteo y características del premio

Este viernes, al no obtener acertantes de primera categoría, el bote se acumuló y crecerá hasta los 84 millones de euros en el próximo sorteo del martes 4 de noviembre. Esto significa que el premio máximo está entre los más altos del año, lo que mantiene la expectativa entre los jugadores que buscan cambiar de vida con Euromillones.

En el caso de España, el único afortunado de segunda categoría se ha beneficiado de un premio importante pero lejos del bote principal. Los datos facilitados confirman que el boleto premiado se validó en una administración de Elche, un punto habitual de aciertos en la Comunidad Valenciana. Este tipo de premios son muy valorados por quienes juegan de manera habitual ya que, aunque no alcanzan el premio mayor, representan sumas significativas.

Como sucede en cada sorteo, también se otorgó el premio adicional conocido como El Millón. Su boleto ganador, validado en Rianxo, eleva la posibilidad de que junto a los grandes premios existan otros incentivos notables y distribuidos entre diferentes puntos de España, contribuyendo a la difusión y popularidad del juego.

Euromillones: historia, funcionamiento y alcance internacional

Euromillones se lanzó en 2004 como una iniciativa conjunta para aumentar la recaudación y mejorar los premios de las distintas loterías nacionales europeas. La conjunción de participantes procedentes de varios países permite tener botes mucho mayores que en otros juegos similares, lo que ha dado lugar a grandes premios que superan con frecuencia los 100 millones de euros.

Además de España, países como Francia, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Austria y Suiza participan en este sorteo, ampliando el espectro de jugadores y beneficiarios del premio final. La dinámica del juego requiere la selección de cinco números y dos estrellas, lo que establece diferentes categorías de premios según se acierten combinaciones parciales o totales.

Preguntas frecuentes sobre Euromillones y sus sorteos

¿Cuándo se celebra el sorteo de Euromillones? Los sorteos se realizan cada martes y viernes, manteniendo un calendario fijo que facilita la participación regular de los jugadores.

¿Qué hago si tengo un boleto premiado? En España, debe validarse en cualquiera de las administraciones oficiales o puntos de venta autorizados para gestionar el cobro de premios, según la cuantía y categoría.

¿Cómo funcionan las categorías de premios? Hay trece categorías, desde acertar dos números hasta los cinco números con dos estrellas, siendo esta última la que gana el premio mayor.

¿Cuál es el precio del boleto en España? En 2025, el precio sigue siendo 2,5 euros por apuesta, incluyendo la opción de jugar a El Millón, que ofrece un premio adicional exclusivo para España.

El interés generado en torno a este sorteo continuado, la posibilidad de grandes premios y la difusión en múltiples países hacen de Euromillones uno de los juegos más relevantes del panorama europeo actual en materia de loterías.